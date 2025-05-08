Ukrayna Parlamentosu, Amerika Birleşik Devletleri ile gerçekleştirilen maden anlaşmasını onayladı. Kiev, bu adımın Washington’dan gelecek askeri yardımların kapısını açmasını ve Rusya’ya karşı savaşında etkinliğini artırmasını umuyor. Bazı milletvekillerinin çekincelerine rağmen, anlaşma 338 oyla kabul edildi ve bu oylamada ret oyu kullanılmadı.

YENİ BİR MODELİN İMZASI

Bazı temsilciler, hükümetin anlaşma hakkında yeterli bilgi sağlamadığını ve çeşitli tavizlerin detaylarının belirsiz olduğunu öne sürdü. Özellikle Ukrayna’nın yeniden inşası amacıyla öngörülen yatırım fonunun yönetimi ve katkıların nasıl temin edileceğine dair sorular mevcut. Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko, bu belirsizliklere yanıt vermek üzere perşembe sabahı bir basın toplantısı düzenledi. Svyrydenko, “Ukrayna Parlamentosu, Ukrayna ile ABD arasında tarihi Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nı onayladı. Bu belge sadece hukuki bir metin değil, ana stratejik ortağımızla ilişkimizin yeni bir modeli için temeli oluşturuyor.” şeklinde açıkladı. Hükümet, fonun birkaç hafta içinde devreye gireceğini bildirdi. Ayrıntıların iki ek belgeyle kamuoyuna sunulacağı ifade edildi.

ZAMAN MANİDAR

Oylamanın zamanlaması dikkat çekici. Bu gelişme, Rusya’nın 2. Dünya Savaşı sırasında Berlin’deki parlamento binasını ele geçirişinin 80. yılını kutlamasından bir gün önce gerçekleşti. Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla Rus topraklarını vurduğu bir dönemde olmasının ardından, bu adım Kiev’in pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Rusya’nın ilhak ettiği toprakların Ukrayna tarafından tanınması ve kalıcı tarafsızlık taleplerine Kiev kesin bir dille karşı çıkıyor. Ukrayna, bu şartların kabul edilmesinin teslimiyet manasına geleceğini ve ülkenin savunmasız bırakılacağını belirtiyor.