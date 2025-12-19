ukrayna-akdeniz-de-rus-petrol-tankerini-vurdu

Ukrayna, Akdeniz’de bir Rus petrol tankerinin “emsalsiz bir özel operasyon” kapsamında havaya uçurulduğunu duyurdu. Güvenlik servisleri, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının, Ukrayna topraklarından 2 bin kilometreden daha uzakta bulunan sularda Rusya’nın Qendil isimli petrol tankerini vurduğunu ve geminin ciddi hasar aldığını bildirdi.

TANKER MEŞRU HEDEF

Bir güvenlik yetkilisi, tankerin meşru bir hedef olduğunu belirtti. Yetkili, “Saldırgan devlet bu tankeri yaptırımları aşmak ve Ukrayna’ya karşı yürütülen savaşta kullanılan geliri elde etmek için kullandı. Bu nedenle uluslararası hukuk ile savaşın yasa ve teamülleri açısından bakıldığında bu tanker Ukrayna Güvenlik Servisi için tamamen meşru bir hedefti. Düşman, Ukrayna’nın durmayacağını ve onu dünyanın neresinde olursa olsun vuracağını anlamalıdır” şeklinde konuştu. Vessel Finder verilerine göre tanker, Mısır’ın Port Said limanından seferine başladıktan sonra, Libya’nın Bingazi kentinin kuzeyine ulaştığında geri döndü.

SALDIRI ANINDA PUTİN AÇIKLAMALAR YAPIYORDU

Saldırının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıllık basın toplantısını düzenlediği esnada gerçekleştiği kaydedildi. Putin toplantıda, Ukrayna’nın müzakereye hazır olduğuna dair bazı işaretler gördüklerini ifade etti. “Şu ana kadar Ukrayna’dan bu yönde gerçek bir hazırlık görmüyoruz. Ancak Kiev rejiminden, bir tür diyaloğa hazır olduklarına dair bazı sinyaller görüyoruz” diyen Putin, “Şunu söylemek isterim ki, biz her zaman bu çatışmayı barışçıl yollarla sona erdirmeye hazır olduğumuzu söyledik. Bunu da geçen haziran Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda açıkladığım ilkeler temelinde ve bu krize yol açan temel nedenleri ele alarak yapmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

TANKER GÖLGE FİLOSU PARÇASI

Telegraph’ın haberine göre saldırı sırasında boş olduğu belirtilen Qendil tankerinin, Rusya’nın yaptırımları delmek için kullandığı “gölge filo”nun bir parçası olduğu belirtildi.