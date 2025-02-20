Ukrayna’da Barış, Türkiye’ye Fayda Sağlar

JP MORGAN’IN BARIS ANLAŞMASI BEKLENTİLERİ

JPMorgan, devlet borçlanma piyasalarının kalıcı bir barış anlaşmasının olasılığını %70 seviyesinde fiyatladığını öngörüyor, ama sürecin tüm taraflar için kabul edilebilir bir noktaya gelip gelmeyeceğinin hâlâ belirsiz olduğunu ifade ediyor. Raporunda önemli noktaları şöyle sıralıyor: Eğer Ukrayna’da barış sağlanırsa, Türkiye ve Macaristan gibi ülkelerin para birimleri güçlenecek.

AVRUPA’DA DOĞALGAZ FİYATLARI

Avrupa’da doğalgaz fiyatlarının düşmesi, Türkiye ekonomisi için olumlu bir gelişme olacak. Ukrayna tahvilleri, kalıcı bir barış sağlandığında en büyük kazancı sağlayabilir, ancak bu durumun kesinliği hâlâ belirsiz. Ateşkes sonrası Rus doğalgazının Avrupa’ya daha serbest akışı, enerji maliyetlerini düşürebilir. Türkiye gibi yüksek enerji ithalatçısı ülkeler bu durumdan döviz kuru ve enflasyon üzerinde olumlu etkilerle yararlanabilir.

JEOPOLİTİK RİSKLERİN AZALMASI

Savaşın sona ermesi, küresel risk iştahını artırabilir. Bu durum, yatırımcıların gelişmekte olan piyasalara olan ilgisini yükseltebilir. Türkiye, bu süreçten en fazla yararlanacak ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. JPMorgan, Ukrayna’nın savaş sonrası yeniden inşa çabalarının yıllık 50 milyar dolara kadar çıkabileceğini belirtiyor. Bu süreç, inşaat ve altyapı sektörlerinde güçlü olan Türkiye gibi ülkeler için ticari fırsatlar yaratabilir.

REGİONAL İSTİKRAR VE DENGELER

Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde, Türkiye hem diplomatik hem de ekonomik dengeler izledi. Barış ortamı, Türkiye’nin bölgesel ticaretini ve ekonomik ilişkilerini güçlendirebilir. Donald Trump, geçtiğimiz hafta sürpriz bir biçimde Rusya ile savaşın sona erdirilmesi için ikili görüşmeler yürüttüğünü duyurmuştu. Ancak Trump, süreci hızlandırmak adına Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i “seçimsiz bir diktatör” olarak nitelendirerek baskıyı artırdı.

JP MORGAN’IN UYARISI

JPMorgan, bu gelişmelerin Ukrayna’nın savaşı sona erdirmesi için daha hızlı adımlar atmasına yol açabileceğini belirtirken, ancak sürecin karmaşıklığı nedeniyle kesin bir barış anlaşması beklentisinin netleşmediğini vurguluyor. JPMorgan’ın uyarısı şu şekilde: “Rusya’nın savaşı yeniden başlatma riski, büyük ölçekli yeniden inşa faaliyetleri için iştahı sınırlayacaktır.” Olası bir barış anlaşması, Türkiye ekonomisine döviz kurları, enerji fiyatları ve ticaret açısından olumlu yansıyabilir.

Doğalgaz fiyatlarının düşmesi, enflasyon baskısını azaltarak TL’yi destekleyebilir. Türkiye’nin Ukrayna’nın yeniden inşasında rol üstlenmesi, müteahhitlik ve altyapı sektörleri için büyük fırsatlar yaratabilir. Ancak, barış sürecinin sürdürülebilir olup olmayacağı hâlâ belirsiz. Gözler, Ukrayna-Rusya barış süreci ve ABD’nin bu konudaki tutumunda olacak. Türkiye’nin ekonomik dengeleri açısından bu gelişmeler kritik öneme sahip.