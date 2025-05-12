Ukrayna’da Bebeğini Satmaya Çalıştı

KORKUNÇ BİR PAZARLIK

Ukrayna’nın Dnipro kentinde 20 yaşındaki ismi açıklanmayan genç kadın, kendi işini kurabilmek amacıyla para kaynağı bulmakta zorlanıyordu. Kadın, 2 yaşındaki çocuğunu yaklaşık 900 bin TL’ye tekabül eden 18 bin sterline satmaya karar verdi.

POLİS BASKINI

Sosyal medya aracılığıyla anneyle anlaşan bir alıcı, buluşma tarihini organize ettikten sonra durumu polise bildirdi. Durumdan habersiz olan anne, buluşma yerine geldiğinde alıcıya bebeğini verdikten sonra, parayı alırken polis baskını gerçekleşti.

ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Suçüstü yakalanan kadın, polis tarafından kelepçelenirken bu anlar kameraya yansıdı. Küçük çocuk ise bir sosyal hizmet görevlisi tarafından koruma altına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü.

HAPİS CEZASI

“Çocuk ticareti” suçlamasıyla yargılanan kadına sekiz yıl hapis cezası verildi. Polis açıklamasına göre genç kadın, çocuğuna bakmak istemediğini ve bu sebepten ondan “kurtulmak” istediğini belirtti. Alıcının ise daha önce tanıdığı biri olduğu iddia edildi.