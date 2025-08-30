Ukrayna’da Suikast: Eski U.G.B. Öldü

UKRAYNA’DA KORKUNÇ CİNAYET

Ukrayna’nın devlet başkanı Volodimir Zelenski, eski Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Andriy Parubiy’in batıda bulunan Lviv kentinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Zelenski, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ve Başsavcı Ruslan Kravçenko, Lviv’de gerçekleşen korkunç cinayetin ayrıntılarını az önce bildirdi. Andriy Parubiy öldürüldü.” sözlerine yer verdi. Devlet başkanı, cinayetin ardından failin yakalanması için güvenlik güçlerinin yoğun arama çalışmalarını sürdürdüğünü de vurguladı.

PARUBİY’İN SİYASİ GEÇMİŞİ

Saldırıyla ilgili detaylar hala belirsizliğini korurken, kamuoyunda büyük bir endişe ve şaşkınlık hâkim. Parubiy, Ukrayna Parlamentosu’nun (Verkhovna Rada) 6., 7., 8. ve 9. dönemlerinde milletvekili olarak görev yapmış, 2016 yılında ise meclis başkanlığı koltuğuna oturmuştu. Yakın siyasi tarihte kritik roller üstlenen Parubiy, 2013-2014 Onur Devrimi sürecinde Kiev’deki Maidan Meydanı direnişinin komutanı ve öz savunma birliğinin lideri olarak önemli bir konumda bulunuyordu.

SUİKASTTEN KIL PAYI KURTULMUŞTU

Parubiy, 2014 yılında bir suikast girişiminden kıl payı kurtulmuştu. O dönemde bir UDO (Devlet Koruma Dairesi) çalışanının, dönemin devlet başkanı Yanukoviç tarafından planlanan bir saldırı için hazırlandığı açığa çıkmıştı.

SALDIRGANIN YAKLAŞIM YÖNTEMİ

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtirken, görgü tanıkları ise saldırganın motosikletle Parubiy’e yaklaşarak ateş ettiğini aktardı.