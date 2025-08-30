Ukrayna’da Suikast: Eski U.G.B. Öldürüldü

ÖLDÜRÜLEN PARLAMENTO BAŞKANI

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, eski Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Andriy Parubiy’in batıda yer alan Lviv kentinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Zelenski, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ve Başsavcı Ruslan Kravçenko, Lviv’de gerçekleşen korkunç cinayetin ayrıntılarını az önce bildirdi. Andriy Parubiy öldürüldü.” sözlerine yer verdi. Devlet Başkanı, cinayet sonrası failin yakalanması için güvenlik güçlerinin yoğun çaba sarf ettiğini de bildirdi.

SALDIRININ DETAYLARI BELİRSİZ

Saldırının ayrıntıları henüz netlik kazanmazken, kamuoyunda endişe ve şaşkınlık hissediliyor. Parubiy, Ukrayna Parlamentosu’nun (Verkhovna Rada) 6., 7., 8. ve 9. dönemlerinde milletvekilliği yapmış ve 2016 yılında meclis başkanlığı görevini üstlenmişti. Ukrayna’nın yakın siyasi tarihinde önemli roller üstlenen Parubiy, 2013-2014 yıllarında gerçekleşen Onur Devrimi sürecinde Kiev’deki Maidan Meydanı direnişinin lideri ve öz savunma birliğinin komutanıydı.

KORUMA AĞI YETERSİZ KALDI

2014 yılında bir suikast girişiminden kıl payı kurtulan Parubiy, o dönemde bir UDO (Devlet Koruma Dairesi) çalışanının Yanukoviç döneminde planlanan saldırı için hazırlık yaptığı bilgisine ulaşmıştı. Şimdi ise Parubiy’in hayatını kaybetmesiyle gündem karışırken yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti. Görgü tanıkları, saldırganın motosikletle Parubiy’e yaklaşarak ateş ettiğini aktardı.