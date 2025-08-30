Ukrayna’da Suikast: Eski UG Başkan’ı Öldürüldü

ZELENSKİ’DEN CİNAYET AÇIKLAMASI

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin eski Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Andriy Parubiy’in Lviv kentinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Zelenski, sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı paylaşımda, “İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ve Başsavcı Ruslan Kravçenko, Lviv’de gerçekleşen korkunç cinayetin ayrıntılarını az önce bildirdi. Andriy Parubiy öldürüldü.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, cinayetin ardından failin yakalanması için güvenlik güçlerinin yoğun arama çalışmalarını sürdürdüğünü de aktardı.

SALDIRININ DETAYLARI BELİRSİZ

Saldırının ayrıntıları hala belirsizken, kamuoyunda büyük bir endişe ve şaşkınlık hakim. Andriy Parubiy, Ukrayna Parlamentosu’nun 6., 7., 8. ve 9. dönemlerinde milletvekili olarak görev yapmış ve 2016 yılında meclis başkanlığı görevini üstlenmişti. Ülkenin yakın siyasi tarihinde önemli roller üstlenen Parubiy, 2013-2014 yıllarında gerçekleştirilen Onur Devrimi sırasında Kiev’deki Maidan Meydanı direnişinin komutanı ve öz savunma birliğinin lideri olarak tanınıyordu.

SÜİKAST GİRİŞİMİNDEN KURTULMUŞTU

2014 yılında Parubiy, bir suikast girişiminden kıl payı kurtulmuştu. O zamanlar, bir Devlet Koruma Dairesi (UDO) çalışanının, Yanukoviç döneminde planlanan saldırı için hazırlandığı gün yüzüne çıkmıştı.

MOTOSİKLETLE YAKLAŞMIŞ

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtirken, görgü tanıkları saldırganın motosikletle Parubiy’e yaklaşarak ateş açtığını ifade etti.