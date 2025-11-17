Ukrayna’da Türk Bayraklı Gemilere Drone Saldırısı

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, 2022 yılı Şubat ayından bu yana devam ederken, bölgede ticari gemilere yönelik tehditler de artış göstermekte. 02.00 sıralarında, Ukrayna’nın Odessa kentindeki İzmail Limanı’nda Türk bayraklı LPG yüklü bir gemide tahliye işlemleri sürmekteyken bir drone saldırısı gerçekleşti. Bu saldırı sonrası gemide yangın çıktı. BMG Denizcilik ve Danışmanlık Limited Şirketi’ne ait tankerde, olay sırasında 16 Türk personelin bulunduğu bildirildi.

GEMİDEKİ TÜRK PERSONEL GÜVENDE

Mürettebatın, gemiyi hızlı bir şekilde boşaltarak güvenli bir alana geçtiği açıklandı. Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisine Ukrayna İzmail Limanı’nda tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur.” ifadelerine yer verildi. Yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildiği ve geminin güvenliği için çalışmaların sürdüğü bilgisi verildi.

HIZLI MÜDAHALE

Ekiplerin yangına hızla müdahale ettiği ve geminin güvenlik altına alınması için yoğun çabaların devam ettiği belirtildi.

KARADENİZ’DE SAVAŞIN ACI SONUÇLARI

Ukrayna, 13 Nisan 2022’de, Karadeniz’de Rus Karadeniz Filosu’na ait “Moskova” isimli amiral gemisinin vurulduğunu açıkladı. Rusya bu olayda, gemideki yangının gövdesindeki mühimmat patlaması sonucu meydana geldiğini ve bu nedenle battığını duyurdu.

TÜRKİYE’DEN ÖNEMLİ GİRİŞİM

22 Temmuz 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında, “Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi” imzalanarak, potansiyel bir gıda krizinin önlenmesine yönelik önemli bir adım atıldı.

SİVASTOPOL’DA GİZLİ SALDIRI

29 Ekim 2022’de, Ukrayna’nın Sivastopol’da Rus donanmasına yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği duyuruldu. Rusya, saldırıda hasar gören gemilerin tahıl anlaşması kapsamında oluşturulan güvenlik koridorunda yer aldığını bildirdi.

SABOTAJ GİRİŞİMLERİ

Ekim ayında, Avrupa’ya doğal gaz sağlayan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajlar sonucu sızıntılar meydana geldi. Ayrıca, Türkiye’ye gaz sevk eden TürkAkım boru hattına yönelik de sabotaj girişimleri engellendi.

TEHLİKELİ YABANCI CİSİMLER

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın etkileri nedeniyle Türkiye kıyılarında birçok İHA ve patlamamış mühimmatın karaya vurduğu, bu yabancı cisimlerin uzman ekipler tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.