Ukrayna’daki En Büyük Mayın Sahası

ŞOSTKA KENTİ VE RİSKLERİ

Ukrayna’nın Rus sınırına 50 kilometreden az mesafede yer alan Şostka kenti, işgalin başladığı ilk dönemlerde ablukaya alındı. O günden sonra, Rus ordusunun sürekli bombardımanlarına ve insansız hava aracı saldırılarına maruz kaldı. Fakat bu saldırılar dursa bile, şehirde var olan görünmez bir tehlike, patlamamış mühimmat. Bugün Ukrayna, dünyanın en fazla mayınlanmış ülkelerinden biri haline geldi. Ülkenin yaklaşık dörtte biri, patlayıcılarla kirlenmiş durumda. Bu alan, İngiltere’den daha geniş bir bölgeyi kaplıyor.

GÜNDELİK YAŞAMDA RİSKLER

Şostka ve Sumi bölgesinde yollar, ormanlar ve tarlalar artık güvenli değil. Patlamamış mayınlar ve mühimmat, yerel halkın uzun yıllardır kullandığı yolları kapatıyor. Çocukların oyun oynadığı mevkiler, tehlikeli birer tuzağa dönüşüyor. The Guardian’a konuşan 21 yaşındaki patlayıcı uzmanı Yelyzaveta Kyseliova, “Bir süre önce üzerimizden 40 İHA geçti. Artık bu İHA’lar mayın da bırakabiliyor. Hemen patlamasa bile, her an infilak edebilir” diyor.

MAYIN TEMİZLİĞİ ZORLUĞU

Birleşmiş Milletler uzmanı Paul Heslop’a göre, Ukrayna topraklarında şu an 1 milyondan fazla mayın mevcut. Rus güçleri geri çekilirken, birçok bölgeyi tuzaklarla doldurdu. Sadece piyade mayınları değil, araçları hedef alan büyük basınç plakalı mayınlar da kullanıldı. Savaş alanlarında patlamamış top mermileri, roketler ve havanlar yaygın hale geldi. Uzmanların karşısında, daha önce görülmemiş büyüklükte ve karmaşıklıkta bir temizleme operasyonu dönüyor. Resmi verilere göre, işgalin başlamasından bu yana mayın ve patlamamış mühimmat nedeniyle yaklaşık bin kişi yaralandı, 359 kişi yaşamını yitirdi ve bu ölenlerin en az 18’i çocuk.