Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Koşulsuz Ateşkes Gerekli

ZELENSKY, FRANSA VE İNGİLTERE GENELKURMAY BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞTÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Kiev’deki çalışma ofisinde Fransa Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard ve İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin ile bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna ordusunun üst düzey yetkilileri de yer aldı. Toplantıda, ateşkes durumunda Ukrayna’nın güvenlik garantileri ve barış gücü olarak yabancı askerlerin konuşlandırılması gibi konular ele alındı.

GÜVENLİK GARANTİLERİ VE KOALİSYON ÇALIŞMALARI

Zelensky, basın toplantısında görüşmeye dair detayları paylaşırken, “Çok fazla ayrıntı açıklayamam çünkü bu sadece başlangıç ancak bu çalışmanın derin bir başlangıcıdır.” dedi. Ukrayna’nın güvenlik garantileri oluşturma sürecinde birden fazla ülkenin yer alacağını belirten Zelensky, “Bu bir koalisyon olacak.” ifadelerini kullandı. Barış gücü askerlerinin sayısı ve yetki alanlarına dair görüşmeler yapıldığını söyleyen Zelensky, “Benim için önemli olan, hangi aşamada bu birliklere güvenebileceğimizi anlamaktır.” şeklinde konuştu.

RUSYA’NIN SALDIRILARINA TEPKİ VE ATEŞKES ÇAĞRISI

Zelensky, Rusya’nın Kriviy Rig’e düzenlediği füze saldırısını kınayarak, Moskova’nın savaşı uzatma niyetinde olduğunu vurguladı. Rusya ile müzakerelere hazır olduklarını ancak öncelikle ateşkes gerektiğini belirten Zelensky, “Sadece konuşmanın ne anlamı var? Her şeyden önce, koşulsuz ateşkes gerekli.” dedi. Ayrıca, ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar hazırladığına dair bilgiler aldıklarını ve bu adımları beklediklerini söyledi.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ANLAŞMASI HAZIRLIKLARI

Zelensky, ABD ile imzalanması planlanan nadir toprak elementleri anlaşmasına dair çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Ukrayna’nın bu süreçte bir hukuk firması tarafından temsil edileceğini belirten Zelensky, “Bu anlaşmada sadece ortaklık adımları görüyoruz ve ekip bunun üzerinde çalışıyor.” dedi. Teknik ekibin taslağı haftaya kendisine sunacağını ve Ukrayna heyetinin ABD’ye gitmeye hazır olacağını ifade etti.

KURSK BÖLGESİNDEKİ SON DURUM

Zelensky, Rusya’nın Kursk bölgesindeki hareketliliğe değinerek, Ukrayna ordusunun kuşatma altında olmadığını açıkladı. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin bölgede 64 bin Rus askerinin ilerleyişini durdurduğunu kaydetti.