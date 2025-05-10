Ukrayna Euro’ya Geçiş İçin Hazırlanıyor

UKRAYNA’NIN YENİ PARA STRATEJİSİ

Ukrayna, para birimi Grivna’yı Amerikan doları yerine euroya endekslemeyi düşünüyor. Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Andriy Pışnıy, bu geçiş için teknik çalışmaların başlatıldığını açıklıyor.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYELİK HEDEFİ

Pışnıy, bu kararın Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik hedefi, küresel ticaret zorlukları ve piyasalardaki dalgalanmalarla doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor. Sürecin karmaşık ve uzun bir hazırlık gerektirdiğini vurgulayan Pışnıy, özellikle AB’nin Ukrayna’nın savunmasına sağladığı desteğin bu kararın arka planında etkili olduğunu ifade ediyor.

MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

Ukrayna, şuanda AB ile tam üyelik müzakerelerini sürdürüyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Şubat 2024’te yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın reform sürecini kararlılıkla sürdürmesi halinde 2030’a kadar birliğe tam üye olabileceğini dile getirmişti.

Ayrıca, ABD ile Ukrayna arasında 1 Mayıs’ta ‘ekonomik ortaklık’ anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, nadir toprak elementlerinin kullanımını kapsarken, ABD’nin bugüne kadarki askeri ve mali desteği karşılığında Ukrayna’nın doğal kaynaklarına erişimini sağlıyor. Avrupa’nın önde gelen finans kuruluşlarından Societe Generale’in stratejistlerinden Phoenix Kalen, Ukrayna’nın bu adımla değişen jeopolitik dengelere uyum sağladığını aktarıyor.

EURONUN GEÇİŞİ STRATEJİK BİR ADIM

Kalen, “Ukrayna’nın kaderi artık Avrupa’ya bağlı. Bu bağlamda euroya geçiş mantıklı ve stratejik bir hamle.” değerlendirmesinde bulunuyor. Moldova da benzer bir adım atarak bu yıl başında Moldova Leyi’nin referans para birimini dolardan euroya çevirmişti.