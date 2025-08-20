Gündem

Ukrayna Gündemi: Erdoğan, Putin’le Görüştü

ABD’DE GÖRÜŞMELERİN ARDINDAN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’de yapılan Trump-Putin ve Trump-Zelenski görüşmelerinin ardından, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeyi Rus haber ajansı Interfax duyurdu. Bu görüşmenin ana gündem maddesi Ukrayna oldu. Liderler ayrıca bölgesel konuları da masaya yatırdı.

ALASKA ZİRVESİNDEN SONRAKİ PAYLAŞIM

Geçtiğimiz hafta, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska’da bir araya gelmişti. Yine bu görüşmede ana konu Ukrayna’ydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu zirvenin ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak, Alaska zirvesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ve Türkiye’nin barışa yönelik her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

LAVROV’DAN YENİ AÇIKLAMALAR

Erdoğan ile Putin arasındaki telefon görüşmesine ek olarak, Ukrayna’daki savaş hakkında yeni açıklamalar da gündeme geliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Ukrayna krizinin temel nedenlerini giderek daha iyi anlamaya başladığını dile getirdi. Lavrov, “Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantileri konusunda, 2022 İstanbul Anlaşması iyi bir örnek.” diyerek, “Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantisinin sağlam olmasından yanayız. Güvenlik konusundaki sorular Rusya olmadan çözülemez.” şeklinde açıklamada bulundu.

