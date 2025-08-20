Ukrayna Gündemi: Erdoğan, Putin’le Görüştü

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’de yapılan Trump-Putin ve Trump-Zelenski görüşmelerinin ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmenin gündeminde Ukrayna konusu yer aldı. Liderler ayrıca bölgesel meseleleri de ele aldı.

ALASKA ZİRVESİNDEN SONRAKİ PAYLAŞIM

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska’da bir araya gelmişti. Bu görüşmede yine öncelikli konu Ukrayna’ydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alaska zirvesinin ardından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin barış için her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti ve zirveyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

LAVROV’UN AÇIKLAMALARI

Erdoğan-Putin görüşmesinin yanı sıra Ukrayna’daki savaşla ilgili yeni gelişmeler de yaşanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Ukrayna krizinin temel sebeplerini daha iyi anladığını dile getirdi. Lavrov, “Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantileri konusunda, 2022 İstanbul Anlaşması iyi bir örnek.” diyerek, “Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantisinin sağlam olmasından yanayız. Güvenlik konusundaki sorular Rusya olmadan çözülemez.” şeklinde açıklamalarda bulundu.