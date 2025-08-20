Ukrayna İçin Erdoğan, Putin’le Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’de yapılan Trump-Putin ve Trump-Zelenski görüşmelerinin ardından, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu telefon görüşmesi, Rus haber ajansı Interfax tarafından duyuruldu. Görüşmenin ana gündem maddesi olarak Ukrayna yer aldı. Liderler, bölgesel konuları da masaya yatırdı.

ALASKA ZİRVESİ SONRASI GÖRÜŞME

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska’da bir araya geldi ve Ukrayna konusunu tartıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu zirvenin ardından yaptığı paylaşımda, toplantıyı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti ve Türkiye’nin barışa yönelik her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

LAVROV’UN AÇIKLAMALARI

Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmenin yanı sıra Ukrayna’daki savaşla ilgili yeni açıklamalar da gündeme geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Ukrayna krizinin temel sebeplerini daha iyi anlamaya başladığını belirtti. “Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantileri konusunda, 2022 İstanbul Anlaşması iyi bir örnek.” diyen Lavrov, “Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantisinin sağlam olmasından yanayız. Güvenlik konusundaki sorular Rusya olmadan çözülemez.” şeklinde konuştu.