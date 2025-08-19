Ukrayna İçin Güvenlik Mekanizması Gerekiyor

AB LİDERLERİYLE YAPILAN TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMALAR

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın AB liderleriyle gerçekleştirdiği videokonferans sonrası yapılan yazılı açıklamada, savaşın üzerinden 3,5 yıl geçmesinin ardından diplomatik çabaların hız kazandığı ifade edildi. Ukrayna’ya güvenlik garantileri sağlanması yönündeki sürecin ivme kazandığı belirtilerek, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu sürece katılmayı kabul etmesi “önemli ve memnuniyet verici bir adım” olarak değerlendirildi. Açıklamada, artık “NATO’nun 5. maddesine benzer, ABD’nin de dahil olacağı güçlü bir güvenlik mekanizmasının oluşturma zamanı” olduğu vurgulandı. Ayrıca, Gönüllüler Koalisyonu’nun sürece aktif katkısının önemi öne çıkarıldı.

UKRAYNA’NIN GÜVENLİĞİ VE AB’YE KATILIM SÜRECİ

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Avrupa’nın “ilk savunma hattı” olduğu belirtilerek, AB’nin Ukrayna’ya en fazla askeri ve ekonomik yardımı sağlayan aktör olduğu belirtildi. Bu desteğin artırılacağı ifade edilerek, “Ukrayna’nın güvenliği, Avrupa’nın güvenliğidir” mesajı verildi. Barış sürecinde ilk adım olarak Rusya’nın şiddeti hemen sona erdirmesi gerektiği vurgulanarak, aksi takdirde yaptırımların devam edeceğinin altı çizildi.

GENİŞLEME VE DAYANIŞMA VURGUSU

Ukrayna’nın geleceğinin yalnızca güvenlik garantileriyle değil, AB üyeliğiyle de ilişkili olduğu ifade edildi. Ukrayna’nın AB’ye katılım sürecinin hızlandırılması gerektiği vurgusu yapıldı. Savaş başından itibaren Avrupa’nın Ukrayna ile tam dayanışma içinde olduğu belirtildi. Açıklamada, “Zorlu bir yol bizi bekliyor. Ancak barış ve AB üyelik sürecinde Ukrayna’nın yanında olmayı sürdüreceğiz” denildi.

TOPLANTILAR VE NATO’NUN ROLÜ

ABD Başkanı Trump’ın Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa’dan liderlerle bir araya geldiği belirtilerek, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve diğer önemli isimlerin katıldığı ifade edildi. Toplantının ardından Trump, görüşmenin çok olumlu geçtiğini ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Zelenski’nin katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıkladı. Bunun üzerine AB Konseyi Başkanı Costa, durum değerlendirmesi yapmak amacıyla AB liderlerini videokonferans ile bir araya getirdi. NATO’nun askeri ittifak olarak önem taşıyan yanı ise, Kuzey Atlantik Antlaşması’nın ortak savunma taahhüdü sağlayan 5. maddesi olduğu kaydedildi. Bu madde, NATO’nun bir üyesine yapılan saldırıyı tüm üyelerine yapılmış kabul ederek harekete geçilmesini öngörüyor ve tarihte sadece ABD’deki 11 Eylül terör saldırısının ardından işletilmiştir.