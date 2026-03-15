Ukrayna İran İçin Meşru Hedef Haline Geldi

ABD VE İSRAİL’İN SALDIRILARINA İRAN’DAN SERT TEPKİ

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik eylemleri devam ederken, Ukrayna, bu iki ülkeye İHA desteği veren İran’ın tepkisini çekti.

UKRAYNA MEŞRU HEDEF HALİNE GELDİ

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “Başarısız Ukrayna, İsrail rejimine insansız hava aracı desteği sağlayarak, fiilen savaşa dahil olmuş ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesi uyarınca tüm topraklarını İran için meşru bir hedef haline getirmiştir,” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA’DAN İHA GÖNDERİLDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, İran’a karşı bölgeye insansız hava araçları ve uzman ekipler gönderdiklerini açıklamıştı.

Gündem

Fenerbahçe’de Tedesco İle Gelecek Görüşüldü

Fenerbahçe'nin başkanı Sadettin Saran, Domenico Tedesco ve Devin Özek'le yollarına devam edeceklerini duyurdu.
Gündem

Mardin’de Uyuşturucu Operasyonunda Dört Şüpheli Yakalandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda dört kişi gözaltına alındı. Operasyon, yerel güvenlik güçleri tarafından başarıyla tamamlandı.
Gündem

Tatvan’da Feci Kaza: 6 Aylık Bebek Kurtarılamadı

Bitlis-Van karayolunda meydana gelen kazada, TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada hayatını kaybeden bebeğin, anne ve babası da olay anında yaşamını yitirdi.
Gündem

İran’dan ABD Bankalarına Hedef Gösterildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin iki bankayı hedef almasının ardından, tüm ABD banka şubelerinin meşru hedef olacağını duyurdu. Söz konusu açıklama Ali Tuğgeneral Muhammed Naini'den geldi.
Gündem

İran DMO’dan ABD’ye Uyarı: Tesisleri Boşaltın

İran Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail'in sivil sanayi tesislerini hedef aldığını kaydederek, ABD'ye bu tesisleri boşaltma uyarısında bulundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.