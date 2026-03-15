Ukrayna İran İçin Meşru Hedef Haline Geldi

ABD VE İSRAİL’İN SALDIRILARINA İRAN’DAN SERT TEPKİ

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik eylemleri devam ederken, Ukrayna, bu iki ülkeye İHA desteği veren İran’ın tepkisini çekti.

UKRAYNA MEŞRU HEDEF HALİNE GELDİ

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “Başarısız Ukrayna, İsrail rejimine insansız hava aracı desteği sağlayarak, fiilen savaşa dahil olmuş ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesi uyarınca tüm topraklarını İran için meşru bir hedef haline getirmiştir,” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA’DAN İHA GÖNDERİLDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, İran’a karşı bölgeye insansız hava araçları ve uzman ekipler gönderdiklerini açıklamıştı.