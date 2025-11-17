Ukrayna İzmail Limanı’nda Türk Tankere Drone Saldırısı

Ukrayna ile Rusya arasında 2022 yılı Şubat ayında patlak veren savaş, bölgede faaliyet gösteren ticari gemiler üzerinde de tehdit oluşturuyor. Gece saat 02.00 sıralarında, Ukrayna’nın Odessa kentindeki İzmail Limanı’nda Türk bayraklı LPG yüklü gemide tahliye işlemlerinin sürdüğü sırada bir drone saldırısı gerçekleşti. Saldırının etkisiyle gemide yangın çıktı. Olay esnasında gemide 16 Türk personelin bulunduğu bilgisi elde edildi.

GEMİDEKİ TÜRK PERSONEL HERHANGİ BİR YARA ALMADI

Mürettebat, gemiyi hızla tahliye ederek güvenli bir alana geçti. Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisine Ukrayna İzmail Limanı’nda tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur,” ifadeleri yer aldı. Yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildiği, ekiplerin olay yerine hızlı bir şekilde intikal ettiği belirtildi.

GEMİNİN GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Elde edilen bilgilere göre, yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. 13 Nisan 2022’de Ukrayna, Karadeniz’de Rus Karadeniz Filosu’na ait “Moskova” isimli amiral gemisinin vurulduğunu duyurdu. Rus yetkililer, çıkan yangın neticesinde geminin gövdesinde mühimmat patlaması yaşandığını ve geminin battığını açıkladı.

TÜRKİYE’NİN GİRİŞİMLERİYLE TAHIL ANLAŞMASI

22 Temmuz 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında, gıda krizini önlemek adına “Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi” imzalandı. 29 Ekim 2022 tarihinde ise Ukrayna’nın, Sivastopol’da Rus donanmasına karşı bir saldırı düzenlediği bildirildi. Rus tarafı, saldırıda hasar gören gemilerin tahıl anlaşmasıyla oluşturulan koridor güvenliği çerçevesinde bulunduğunu açıkladı.

DOĞALGAZ BORU HATLARINA YÖNELİK SABOTAJLAR

Ekim ayında Avrupa’ya doğal gaz sağlayan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajlar düzenlendiği ve sızıntıların meydana geldiği belirlenmiştir. Ayrıca Türkiye’ye gaz sevk eden TürkAkım boru hattına yönelik de sabotaj girişimleri önlendi.

TÜRKİYE SAHİLLERİNE VURAN İHA’LAR

Rusya ile Ukrayna savaşı sırasında Türkiye’nin kıyılarında birçok İHA ve patlamamış mühimmat karaya vurdu. Yabancı cisimler, uzman ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek güvenlik sağlandı.