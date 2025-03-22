Ukrayna’nın AB Üyeliği Ekonomik Yük Oluşturur

UKRAYNA’NIN AB ÜYELİĞİNE KARŞI SERT TUTUM

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, devlet radyosu Kossuth’a verdiği röportajda, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) hızlandırılmış üyeliği konusunda katı bir yaklaşım sergiledi. Orban, Macaristan’ın bu meselede AB içinde yalnız kaldığını kabul etse de geçmişte göçmenlik meselesinde olduğu gibi diğer ülkelerin de zamanla bu durumun ekonomik açıdan önemini anlayacağını ifade etti. “Ukrayna’nın AB üyeliği, Birlik için ekonomik bir felaket anlamına gelir” diyerek olası bir üyeliğin Avrupa ekonomisi üzerinde büyük bir yük oluşturacağını vurguladı.

MALİYET KAYGILARI

Orban, Ukrayna’nın AB’ye katılımının mali açıdan önemli bir yük getireceğini ve Birlik’in bu maliyeti karşılayacak finansal kaynağa sahip olmadığını dile getirdi. Avrupa Komisyonu’nun bu süreç için AB ülkelerinin borçlanmasını önerdiğini hatırlatan Orban, bunun ekonomik risk taşıyan bir adım olacağını belirtti. “Covid-19 pandemisi sırasında alınan büyük kredilerin geri ödeme dönemi yaklaşıyor. 2027-2028 yıllarında hem faiz hem de anapara ödemeleri başlayacak ve bu, AB bütçesinin yaklaşık yüzde 20’sini tüketecek” diyerek, AB’nin yeni borç işlemlerine yönelmesinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Brüksel’in Ukrayna’ya yönelik askeri ve mali destek çağrılarına da tepki gösteren Orban, Macaristan’ın ulusal çıkarlarını korumak zorunda olduğunu belirtti. “Üç yıldır Ukrayna’ya ne silah gönderdik ne de mali yardım sağladık” diyerek, Macaristan’ın bu konudaki kararlılığına vurgu yaptı.

SAVAŞIN GİDİŞATI HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELER

Ukrayna’daki savaşın seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Orban, AB içindeki savaşa yönelik desteğin zayıfladığını ifade etti. “Herkes bu savaşın kaybedildiğini görebiliyor. Savaşa müdahil olmak başından beri kötü bir karardı” diyerek, Avrupa’daki politikaların değişmesi gerektiğini savundu.

VETO EDİLEN BİLDİRİ VE GÜNDEM

Macaristan, AB üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının Brüksel’de bir araya geldiği son zirvede Ukrayna ile ilgili bildiriyi tekrar veto etti. Veto edilen belgede, Ukrayna’nın AB’ye hızlandırılmış üyelik süreci ve milyarlarca euroluk askeri desteğe dair ifadeler yer alıyordu. Orban’ın bu katı tutumu, Macaristan ile AB arasındaki gerilimi artırmaya devam ederken, Ukrayna’nın AB üyeliği konusundaki bölünmüş Avrupa manzarasını da ortaya koyuyor.