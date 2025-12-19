Türkiye-Umman Ekonomik İlişkilerde Yeni Hedefler Belirlendi

Türkiye-Umman Karma Ekonomi Komisyonu Toplantısı (KEK) 13. dönem oturumu gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Al Yousef, ticaret hacminin orta vadede 5 milyar dolara yükseltilmesi hedefi doğrultusunda yürütülecek çalışmalar üzerinde anlaştı.

İKİLİ TİCARET HACMİ HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR

KEK toplantısı çerçevesinde önce bakanlar arasında ikili görüşmeler yapıldı. İki ülkenin devlet başkanlarının ziyaretleriyle ivme kazanan ilişkilerde elde edilen ilerlemeler masaya yatırıldı. Ticaret hacminin orta vadede 5 milyar dolara çıkarılması için ortak çabaların sürdürülmesi konusunda uzlaşı sağlandı.

BİLGİ PAYLAŞIMI VE İŞBİRLİĞİ

Ardından düzenlenen 13. Dönem KEK Toplantısı’na Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Yousef eş başkanlık yaptı. Toplantıda ayrıca her iki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkileri her açıdan ele alındı. Çevre, şehircilik, finans, sanayi ve teknoloji gibi alanlarda sağlanan ilerlemeler değerlendirildi ve gelecekte atılacak somut adımlar belirlendi.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Toplantı sonrasında KEK iş birliği protokolü imzalandı. Bu protokol, iki ülke arasındaki ilişkilerde kaydedilen gelişmeleri kayıt altına almanın yanı sıra sanayi, ulaştırma, enerji, eğitim, bankacılık, finans, tarım ve e-ticaret alanlarında işbirliğini derinleştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir yol haritası niteliği taşıyor. Ayrıca Umman ile Türkiye arasında, eğitim alanında da işbirliğini gerçekleştirecek bir protokol imzalandı.

YUVARLAK MASA TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Bakanlar Şimşek ve Yousef, Türkiye-Umman Yuvarlak Masa Toplantısı’na da katılım gösterecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle düzenlenecek bu toplantıda, iş dünyası temsilcileri mevcut projeleri paylaşacak ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirecek.