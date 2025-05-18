Ukrayna’nın Şartı: Rus Heyeti Çekilme İstiyor

ATEŞKES MÜZAKERELERİNE İLİŞKİN İDDİALAR

Ukrayna’dan İstanbul’da yapılan ateşkes müzakerelerine dair çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İsimleri gizli tutulan Ukraynalı bir kaynağa göre, Rus heyeti müzakerelerde savaşın sona ermesi için Ukrayna ordusunun Donetsk, Zaporijya, Herson ve Luhansk bölgelerinden çekilmesini şart koştu. Kaynak, “Rus heyeti, ateşkesin ancak bu çekilmeden sonra gerçekleşeceğini belirtti” diyerek durumu aktardı ve bu taleplerin, geçtiğimiz ay ABD’nin Moskova ile yaptığı görüşmeler sonrasında önerdiği taslak barış anlaşmasının çok ötesine geçtiğini vurguladı.

MÜZAKERELER KAPALI KAPILAR ARDINDA YÜRÜTMELİ

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tarafının açıklamalarına karşılık bir yanıt vermezken, müzakerelerin “tamamen kapalı kapılar ardında” sonuçlanması gerektiğini söyledi. Peskov, bir sonraki aşamanın esir takası olacağını ve taraflar arasında daha fazla iş birliği yapılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelme olasılığından da bahseden Peskov, bunun için “belirli anlaşmalara” ulaşılması gerektiğini ancak bu anlaşmaların neler olduğunu açıkladığını belirtmedi.