Ukrayna-Nordik-Baltık Zirvesi Sonrası Önemli Açıklamalar

Ukrayna’nın başkenti Kiev, savaşın dördüncü yıl dönümünde Ukrayna-Nordik-Baltık Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı. Zirveye, Estonya Başbakanı Kristen Michal, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Letonya Başbakanı Evika Silina, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas katılım gösterdi. Zirve sonrasında liderler ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

TRUMP’IN SAVAŞ İDDİALARI

Basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşın 4 Temmuz’a kadar sona ermesini istemesiyle ilgili iddialara yanıt veren Zelensky, “Eğer bu ABD Başkanı tarafından dile getirildiyse, bu benim için yeni bir bilgi” diye konuştu. ABD’nin savaşın en kısa sürede sona ermesini arzuladığını kaydeden Zelensky, “Ukrayna her zaman hızlı çözümden yana olmuştur. Ancak bu hızlı yol, topraklarımızın bir kısmından vazgeçilmesiyle bağlantılı olamaz” ifadelerini kullandı.

AB KREDİSİ VE ENGELLER

Zelensky, 90 milyar euroluk Avrupa Birliği kredisinin engellenmesine ilişkin bir soru üzerine, “Kimin engel çıkardığını biliyoruz. Macarlar engelledi” yanıtını verdi. AB Komisyonu Başkanı ile yaptığı görüşmeyi aktaran Zelensky, bu kararın 27 ülkenin ortak kararı olduğunu ve değiştirilemeyeceğinin kendisine bildirildiğini belirtti. Ukrayna’nın bu miktarın ilk dilimini bahar aylarında alacağını vurgulayan Zelensky, AB liderlerinin sürecin uygulanabilmesi için gerekli araçları devreye sokacaklarını sözlerine ekledi.

İZLEME MEKANİZMASI VE BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Son barış müzakerelerine dair değerlendirmelerde bulunan Zelensky, İsviçre’de gerçekleştirilen üçlü toplantıda askeri heyetlerin bir araya geldiğini açıkladı. “Ateşkes olması halinde ya da ne zaman olursa olsun, ateşkesten sonra izleme misyonunun nasıl işleyeceği hakkında uzlaşı sağladılar” diyen Zelensky, bunun ABD liderliğinde üçlü bir izleme mekanizması oluşturma anlamına geldiğini ifade etti. Savaş esirleriyle ilgili olumlu sinyaller aldıklarını belirten Zelensky, bir sonraki toplantının bir hafta veya on gün içinde yapılacağını duyurdu.

SİLAH TEMİNİ HAKKINDAKİ SORULAR

ABD’nin Ukrayna’ya silah sağlamaması gibi bir durumun gündemde olup olmadığı sorusuna Zelensky, “ABD yönetiminden ya da Başkan Trump ve ekibinden silah alamayacağımıza dair herhangi bir bilgi almadık” yanıtını verdi. ABD’den silah alımının devam ettiğini kaydeden Zelensky, müzakere süreçlerinde en zor başlığın toprak meselesi olduğunu vurguladı.

AB ÜYELİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLER

Estonya Başbakanı Kristen Michal, Ukrayna’nın AB üyeliği için 2027 hedefinin gerçekçi olup olmadığına yanıt verirken, “Ukrayna’nın geleceği AB’dedir. Bu ne kadar erken olursa o kadar iyi” dedi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ise Avrupa’nın barış sürecinde aktif rol alması gerektiğinin altını çizerek, Avrupa’nın savaşın bedelini ödemekte olduğunu ve bu nedenle sürecin daha koordineli bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

YAPTIRIMLAR VE AB’NİN ROLÜ

İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, 20’nci yaptırım paketinin savaşın yıldönümünde kabul edilememesiyle ilgili olarak, İzlanda’nın tüm yaptırım paketlerini desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti. Letonya Başbakanı Evika Silina ise Avrupa’nın barış görüşmelerinde daha aktif rol alması gerektiğini dile getirerek, hem AB düzeyinde hem de “Gönüllüler Koalisyonu” çerçevesinde ortak bir pozisyon oluşturulmasının mümkün olduğunu belirtti.