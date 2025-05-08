Ukrayna Parlamentosu, Perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan maden anlaşmasını onayladı. Kiev, bu adımı, Washington’dan gelecek askeri yardımların önünü açması ve Rusya’ya karşı savaşta elini güçlendirmesi için bir fırsat olarak görüyor. Anlaşma hakkında bazı milletvekilleri endişelerini dile getirmiş olsa da, toplamda 338 oyla kabul edildi ve ret oyu kullanılmadı.

YENİ MODELİN TEMELİ

Bazı vekiller, hükümetin anlaşmaya dair yeterli bilgi sunmadıklarını ve bazı tavizlerin detaylarının belirsiz kaldığını ifade etti. Özellikle Ukrayna’nın yeniden inşası için öngörülen yatırım fonunun yönetimi ve katkıların nasıl sağlanacağı hakkında sorular ortaya çıktı. Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko, bu kaygılara yanıt vermek amacıyla Perşembe sabahı bir basın toplantısı düzenledi. Svyrydenko, “Ukrayna Parlamentosu, Ukrayna ile ABD arasında tarihi Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nı onayladı. Bu belge yalnızca hukuki bir metin değil. Ana stratejik ortağımızla ilişkimizin yeni bir modeli için temel oluşturuyor.” ifadesini kullandı. Hükümet, fonun birkaç hafta içinde faaliyete geçeceğini bildirdi ve ayrıntıların iki ek belge ile daha sonra kamuya açıklanacağı duyuruldu.

ZAMANA DİKKAT

Oylamanın zamanlaması dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Rusya’nın 2. Dünya Savaşı’nda Berlin’deki parlamentoyu ele geçirişinin 80. yılının askeri törenle kutlanmasından sadece bir gün önce gerçekleşti. Ukrayna’nın insansız hava araçları ile Rus topraklarını hedef almasıyla birlikte olan bu olay, Kiev’in pozisyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Rusya’nın ilhak ettiği toprakların Ukrayna tarafından tanınması ve kalıcı tarafsızlık taleplerine, Kiev net bir karşı duruş sergiliyor. Ukrayna, bu taleplerin kabul edilmesinin ülkenin teslimiyetine yol açacağını ve savunmasız bırakılacağını savunuyor.