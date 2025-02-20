Ukrayna: Pes Etmeye Zorlanamayız!

UKRAYNA’NIN MÜCADELESİ İKİ YILDIR SÜRÜYOR

Ukrayna Devlet Başkan Yardımcısı Andriy Sybiha, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Avrupa’nın modern tarihindeki en büyük askeri saldırılarından birine karşı üç yıldır mücadele ettiğini ifade ediyor. Sybiha, Ukrayna’nın Rusya’nın saldırıları karşısında asla geri adım atmayacağını vurguluyor ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ukrayna halkının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in baskısına boyun eğmeyi reddettiğini belirtiyor. Sybiha, “Hiç kimse Ukrayna’yı pes etmeye zorlayamaz. Var olma hakkımızı sonuna kadar savunacağız” şeklinde konuşuyor.

GÖÇLER VE KAYIPLAR ARTMAKTA

2022 yılının Şubat ayında Rusya’nın geniş çaplı saldırısıyla başlayan savaş üçüncü yılına girerken, Ukrayna mücadeleye devam ediyor. Ülkedeki çatışmalar, milyonlarca insanın göç etmesine ve binlerce sivil ile askerin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Ukrayna, Batı’dan aldığı askeri ve ekonomik yardımlarla savunmasını güçlendirmeye devam etmekte. Rusya’nın doğu bölgelerindeki saldırıları ise sürüyor. Uzmanlar, Ukrayna’nın direncinin ve uluslararası desteğin savaşın seyrini belirleyeceğini belirtiyor.

BATILI MÜTTEFİKLERDEN DESTEK TALEBİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy daha önce çeşitli açıklamalarında, ülkesinin bağımsızlığını ve egemenliğini korumak için savaşmaya devam edeceğini dile getirmişti. Zelenskiy, Ukrayna halkının boyun eğmeyeceğini vurgularken direnişin süreceğini ifade ediyor. Ayrıca, Batı müttefiklerinden daha fazla askeri destek talep ediyor. Ukrayna’nın NATO ve Avrupa Birliği üyelik süreçlerinin de savaşın geleceğinde önemli bir rol oynaması değerlendiriliyor.

YARDIMLARIN ETKİSİ VE GÖRÜŞLER

Askeri uzmanlara göre, Ukrayna’nın Batı’dan aldığı yardımlar, savunmasını güçlendirmesine olanak tanıyor. Ancak Rusya’nın doğu bölgelerindeki ilerleme çabaları sürerken, savaşın kısa vadede sona ermesi olası görünmüyor. Taraflar arasındaki müzakerelerin henüz somut bir sonuca ulaşmadığı ifade ediliyor. Analistler, Ukrayna’nın uluslararası destek almaya devam etmesi halinde savaşın seyrinin değişebileceğine dikkat çekiyor. 2025 yılının, Ukrayna’nın mücadelesi açısından kritik bir dönem olacağı değerlendiriliyor.