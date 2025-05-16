Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Anlaşma sağlandı

İstanbul, uluslararası diplomasinin merkezi haline geldi. Savaşı sona erdirmek amacıyla Rusya ve Ukrayna’dan gelen delegeler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında toplandı. Kısa süre önce tamamlanan bu toplantılardan çıkan kararlar ise dikkatle takip ediliyordu. Bu kararların en önemlisi, Ukrayna Savunma Bakanı tarafından açıklandı.

ESİR TAKASI KONUSUNDA ANLAŞMA

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, ” (Rusya’yla) Bin kişiye karşılık bin kişi takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık.” ifadesini kullandı. Üst düzey bir Ukraynalı yetkili, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, bugün daha fazla görüşme yapılmasının “muhtemel” olduğunu ancak “planlanmadığını” belirtti. Yetkili ayrıca, görüşmelerin tamamlanmasının ardından Rusya heyetine atıfta bulunarak, “Eğer Moskova’dan başka talimatlar alırlarsa o zaman bugün bir şeylerin olması muhtemel.” sözlerini kullandı, “Şu ana kadar (görüşme) planlanmadı” bilgisini paylaştı.

RUS HEYETİ MEMNUN

İstanbul’daki barış görüşmelerinin ardından, Rus heyetinin başkanı Medinsky, müzakerelerden genel olarak memnun olduklarını ve temasları sürdürmek için istekli olduklarını söyledi. Medinsky, “Önümüzdeki günlerde 1000 kişiye 1000 kişilik büyük bir esir takası yapılacak.” açıklamasında bulundu. Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese ilişkin duruşlarını ayrıntılı bir şekilde sunacak ve ardından müzakereler devam edecek.

BU FIRSATI DEĞERLENDİRMEK ZORUNDAYIZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Barış yolunda ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmek zorundayız.” şeklinde konuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, müzakerelerden ateşkese dair somut bir sonuç çıkması gerektiğini kaydetti.

HAKAN FİDAN’DAN BİR AÇIKLAMA DAHA

Esir takası konusunda anlaşmanın sağlanmasının ardından Hakan Fidan, “Bugün, dünya barışı için önemli bir gündü. Yoğun diplomatik çabalar sonucunda, Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul’da, Türkiye’nin kolaylaştırıcılığında bir görüşme gerçekleştirdiler. Toplantının sonucunda, güven artırıcı bir önlem olarak her iki ülkeden biner kişinin takas edilmesi konusunda anlaştılar. Ayrıca ateşkese ulaşılmasını mümkün kılacak koşulların yazılı şekilde karşı tarafla paylaşılması hususunda mutabık kaldılar. Taraflar tekrar bir araya gelmek konusunda da prensipte anlaştılar. Türkiye olarak Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışa ulaşılmasını mümkün kılacak her türlü çabayı sergilemeye devam edeceğiz.” dedi.