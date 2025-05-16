Ukrayna Savunma Bakanı Açıkladı: Esir Takası Anlaşıldı

İSTANBUL’DA DİPLOMASİ GÖRÜŞMELERİ

Savaşın sona ermesini sağlamak amacıyla Rusya ve Ukrayna’nın heyetleri İstanbul’da toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında gerçekleştirilen bu önemli toplantılardan çıkan kararlar merakla bekleniyordu. Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, toplantılar sonucunda en önemli konuyu gündeme getirdi.

ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, “(Rusya’yla) Bin kişiye karşılık bin kişi takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık.” ifadelerini kullandı. Üst düzey bir Ukraynalı yetkili, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, bugün daha fazla görüşme yapılmasının “muhtemel” olduğunu ancak “planlanmadığını” belirtti. Kaynak, görüşmelerin sona ermesinin ardından yaptığı değerlendirmede, Rusya heyetine gönderilecek bir mesajın olup olmadığını vurguladı ve “Eğer Moskova’dan başka talimatlar alırlarsa o zaman bugün bir şeylerin olması muhtemel.” yorumunu yaptı. Ancak “Şu ana kadar (görüşme) planlanmadı” bilgisine de yer verdi.

RUS HEYETİNDEN MEMNUNİYET AÇIKLAMASI

İstanbul’daki barış görüşmeleri sonrası konuşan Rus heyetinin başkanı Medinsky, müzakerelerde elde ettikleri sonuçlardan memnun olduklarını ve temasları sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti. Önümüzdeki günlerde 1000 kişiye 1000 kişilik büyük bir esir takasının yapılması planlanıyor. Rusya ve Ukrayna, olası bir ateşkese ilişkin görüşlerini ise detaylandırarak sunacaklar.

FIRSATIN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Barış yolunda ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmek zorundayız.” şeklinde bir açıklamada bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, müzakerelerden ateşkese dair bir sonuç çıkması gerektiğini dile getirdi.

HAKAN FİDAN’DAN DAHA FAZLA AÇIKLAMA

Esir takası üzerinde anlaşmaya varılmasının ardından Bakan Fidan, “Bugün, dünya barışı için önemli bir gündü. Yoğun diplomatik çabalar sonucunda, Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul’da, Türkiye’nin kolaylaştırıcılığında bir görüşme gerçekleştirdiler. Toplantının neticesinde, güven artırıcı bir önlem olarak her iki ülkeden biner kişinin takas edilmesi konusunda anlaştılar. Ayrıca ateşkese ulaşılmasını mümkün kılacak koşulların yazılı şekilde karşı tarafla paylaşılması hususunda mutabık kaldılar. Taraflar tekrar bir araya gelmek konusunda da prensipte anlaştılar. Türkiye olarak Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışa ulaşılmasını mümkün kılacak her türlü çabayı sergilemeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.