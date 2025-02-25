Ukrayna ve ABD Maden Anlaşması Yolda

UKRAYNA VE ABD ARASINDAKİ ANLAŞMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, ABD Başkanı Donald Trump’ın etkisiyle bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor. Fransa merkezli haber ajansı AFP, Ukrayna ve ABD arasında değerli madenler konusunda bir anlaşmanın yapıldığını bildirdi. Açıklamalarda, ABD’nin anlaşmadaki bazı zorlayıcı maddeleri geri çektiği ve anlaşmanın cuma günü imzalanabileceği ifade edildi.

Beyaz Saray SÖZCÜSÜ’NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ile Ukrayna arasında imzalanması beklenen kıymetli madenler anlaşmasının büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Leavitt, “Başkan Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’nin bu anlaşmayı imzalamasını dört gözle bekliyor” dedi. Ayrıca, Beyaz Saray’da düzenlenen basın brifinginde, ABD yönetiminin bu anlaşmaya verdiği önemin altını çizen Leavitt, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un gezisini erteleyerek bu anlaşmaya odaklandığını ifade etti.

UZUN VADELİ STRATEJİK FAYDALAR

Leavitt, anlaşmanın her iki ülkeye de önemli ekonomik ve stratejik faydalar sağlayacağını belirtti. “Bu anlaşma, Ukrayna’nın savunmasına yönelik Amerikan vergi gelirlerini telafi ederken, aynı zamanda savaşın etkilerinden acı çeken Ukrayna ile uzun vadeli bir ekonomik ortaklık oluşturacaktır” şeklinde konuştu. Ayrıca, Trump’ın, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi yönündeki kararlılığının altını çizen Leavitt, “Başkan Trump, kan dökülmesinin son bulmasını ve can kayıplarının durmasını istiyor. Önceki yönetimin yanlış adımlarının yarattığı kaosu düzeltmeye kararlı” ifadelerini kullandı.

TRUMP’IN BEYAZ SARAY ZİYARETİ BEKLENİYOR

Leavitt, Trump’ın Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu’da barış anlaşmalarını hayata geçirme konusunda güçlü bir iradeye sahip olduğunu dile getirdi. ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, Zelensky’nin önümüzdeki hafta içinde Beyaz Saray’a gelerek kıymetli madenler anlaşmasını imzalamasını beklediğini belirtti.