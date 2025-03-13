Ukrayna’ya İstihbarat Desteği Yeniden Başladı

BEYAZ SARAY’DAN YENİ AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray, Kiev’in 30 günlük ateşkese onay vermesinin ardından Donald Trump yönetiminin Ukrayna’ya istihbarat desteği ve savunma yardımı akışını tekrar başlattığını açıkladı. Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü James Hewitt, Suudi Arabistan’da gerçekleşen ABD-Ukrayna görüşmelerinde kaydedilen önemli ilerlemelerin ardından Ukrayna’ya askeri yardıma yeniden başladıklarını söyledi.

TRUMP VE ZELENSKIY ARASINDAKİ KİŞİSEL TARTIŞMA

İstihbarat desteği ve askeri sevkiyatlar, Başkan Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında 28 Şubat’ta Oval Ofis’te yapılan görüşmenin ardından durdurulmuştu. Trump, bu görüşmede Zelenskiy’nin “Amerikan halkına saygısızlık ettiğini” dile getirirken, Zelenskiy ise özür dilemeyecek bir durumunun olmadığını belirtti.

TRUMP’IN KONGRE AÇIKLAMALARI VE MEKTUP

Kongre’de salı akşamı yaptığı konuşmada Trump, Zelenskiy’nin kendisine bir mektup gönderdiğini ve Ukrayna’nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayarak barış görüşmelerine hazır olduğunu ifade ettiğini aktardı. Diğer yandan, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın ardından bu ülkeye istihbarat desteğini ve askeri sevkiyatı geçici olarak durdurduklarını teyit etmiş, ancak bu durumun geçici olduğunu vurgulamıştı. Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise, Zelenskiy’nin mektubunda özür dilediğini açıklamıştı.