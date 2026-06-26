Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım’da, Ukrayna’nın son haftalarda yoğunlaştırdığı saldırıların ardından Rusya yanlısı yönetim olağanüstü hal ilan etti. Art arda gelen saldırılar yarımadada geniş çaplı elektrik kesintilerine ve yakıt sıkıntısına yol açtı. Rus kontrolündeki Kırım’ın en büyük kenti olan Sivastopol’da günlerdir elektrik kesintileri yaşanıyor. Kentin Kremlin yanlısı valisi Mihail Razvojayev, hava savunma alarmları nedeniyle elektrik şebekesindeki onarım çalışmalarının askıya alındığını ve kısıtlamaların devam edeceğini açıkladı.

SİVASTOPOL'DE ELEKTRİK KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Ukrayna İnsansız Hava Aracı Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, Çarşamba günü erken saatlerde Sivastopol’un ana elektrik trafo merkezine yedi kez saldırı düzenlediklerini söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, 2019’da seçildiğinde Kırım’ı yeniden kontrol altına almayı hedeflediğini belirtmişti. Bu mesaj, Rusya’nın 2022’de Ukrayna’ya başlattığı geniş çaplı işgalin ardından daha da güçlendi. Son haftalarda Ukrayna, yarımadadaki askeri operasyonlarını artırarak Kremlin üzerindeki baskıyı büyütmeyi hedefliyor.

YAKIT KRİZİ VE GÜNLÜK HAYATTAKİ ETKİLER

Rusya yanlısı Kırım yönetimi Pazar günü yakıtın yalnızca devlet kurumlarına verileceğini, sıradan vatandaşlara ve işletmelere satılmayacağını duyurdu. Sivastopol’da yaşayan ve güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen bir kadın, benzin istasyonlarında yakıt olmadığını ancak toplu taşımanın çalışmaya devam ettiğini söyledi. Kadın, yakıtı henüz bulabildiği dönemde çok daha yüksek fiyatlardan satın aldığını belirtti. Kırım’ı güney Rusya’ya bağlayan köprüde Çarşamba gününden bu yana uzun kuyruklar oluşuyor; yüzlerce araç saatlerce manuel kontroller için bekliyor. Devlet ajansı Tass’ın verilerine göre, Perşembe gecesi Ukrayna’nın Kırım’a düzenlediği insansız hava aracı saldırısının ardından Kerç Boğazı geçişi geçici olarak kapatıldı ve Cuma sabahı köprüden ayrılmak isteyen araç sayısı 2 bin 800’e ulaştı. Kırım’ı terk etmek isteyen araç sayısı, giriş yapmak isteyenlerin neredeyse iki katı.

KIRIM'DA HAYAT YAVAŞLADI: ÇOCUK KAMPLARI DURDURULDU

Kırım’ın Rusya yanlısı lideri Sergey Aksyonov, tüm çocuk kamplarının 1 Eylül’e kadar durdurulduğunu açıkladı. Kırım’ın ikinci büyük kenti Simferopol’da çekilen ve sosyal medyada yayınlanan birçok video, boş sokakları ve meydanları gösteriyor. Bir videoda bir kadın, şehrin “bir tür kıyametin içinde” gibi hissettirdiğini söylüyor. Başka bir videoda ise bir kişi, kafe ve kantinlerin kapanmasının ardından market raflarının boş olduğunu belirtiyor. Noviy Svet tatil beldesinde bir pansiyon sahibi, misafirlerin gelmeye devam ettiğini ancak atmosferin “tedirgin, panik değil” olduğunu ifade etti.

HALKIN TEPKİSİ BÜYÜYOR

Rusya’nın sahada uyguladığı sıkı kontrol nedeniyle bölge sakinleri genellikle kamuoyu önünde konuşmaktan çekiniyor. Ancak Aksyonov’un gaz satışını yasaklayan açıklaması Telegram’da yüzlerce yoruma yol açtı. Taksi şoförü Aleksandr, ailesini geçindirmek ve kredilerini ödemek için nasıl para kazanacağını sordu. Başka bir kullanıcı Diana, soğutulmuş kümes hayvanı tedarik işi için dizel yakıta ihtiyacı olduğunu, ürünlerinin bozulabilir olduğunu ve müşteri tabanının yarımadadaki tüm perakende zincirleri ve pazarları kapsadığını yazdı. Bir diğer kullanıcı Olesya ise troleybüslerin aşırı kalabalık olduğu için işe gidemediğini belirtti.

UKRAYNA'NIN HEDEFİ: RUSYA'YI BARIŞA ZORLAMAK

Zelenskiy, Kırım’daki operasyonun “Rusya’yı barışı seçmeye zorlayacak koşulları yaratmak” için “dikkatlice hesaplandığını” söyledi. Ukrayna, son haftalarda yarımadayı güney Rusya kuvvetlerine bağlayan kilit ulaşım bağlantılarını ve tedarik yollarını hedef alarak lojistiği bozmayı ve bölgedeki askeri altyapıyı izole etmeyi amaçlıyor. Kremlin artan iç baskıya rağmen Ukrayna’daki hedeflerinden vazgeçmiş değil. Siyasi analiz firması R.Politik’in kurucusu Tatyana Stanovaya, saldırıların Rusya’da Ukrayna karşıtı duyguları artırmaktan başka bir işe yaramayacağını ve siyasi bir değişime yol açmasının olası olmadığını belirtti. Stanovaya’ya göre, Ukrayna’nın bu kampanyası Putin’e, Rusların neden savaşa devam edildiğini sormasına karşılık “artık bir cevap verme” fırsatı sunuyor.