Ulaşım Şirketi Konkordato İlan Etti

KONKORDATO SÜRECİ BAŞLADI

Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve ona bağlı beş firma, mali sorunlar nedeniyle geçici konkordato sürecine girdi. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 26 Mayıs 2025 tarihinden itibaren üç aylık geçici konkordato ilan edilmesi yönünde karar aldı.

KONKORDATO KAPSAMİNDAKİ ŞİRKETLER

Patronlar Dünyası’nın verdiği bilgilere göre, konkordato seciminde yer alan şirketler şunlar: AKIA HESS Otomotiv, RST Filo ve Oto Kiralama, UFT Otomotiv Temizlik Hizmetleri, Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve Ulaşım Motorlu Araçlar Servis Otomotiv. Mahkeme, bu şirketlerin mevcut mal varlıklarının korunması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını onayladı. Geçici dönem boyunca, söz konusu şirketler haciz ve iflas taleplerine karşı koruma altında kalacak. Şirketlerin borçlarının yapılandırılması sürecinin sorunsuz bir şekilde yürütülüp yürütülemeyeceği, mahkeme tarafından atanmış üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti tarafından değerlendirilecek. Bu heyet, şirketlerin mali yapılarını, borç ödeme kapasitelerini ve yeniden yapılandırma planlarını inceleyecek.

TARİH BELLİ OLDU

Konkordato sürecinin kalıcı hale gelip gelmeyeceği ise 2 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ilk tahkikat duruşmasında netlik kazanacak. Mahkeme, bu duruşmada şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilecek mali kapasiteye sahip olup olmadıklarını değerlendirecek.