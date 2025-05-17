Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul’a İki Hat Ekliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul’un ulaşım sistemine yönelik yeni projeleri hakkında bilgiler vererek, mevcut hat uzunluklarının önemli ölçüde artacağına dikkat çekti.

YENİ HAT İLE TOPLAM UZUNLUK 188 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’a yapılacak yeni hatla ilgili açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, “Böylece, yapımı devam eden hat uzunluğumuz 26,5 kilometreye, İstanbul genelinde inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu ise 188 kilometreye ulaşacak.” dedi. Özellikle Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı’ndaki ana hat tünel kazılarının yaklaşık yüzde 99’unun tamamlandığını belirtti.

MODERN ŞEHİRLERİN GÖVDE GÖSTERİSİ

Uraloğlu, İstanbul’un karmaşık yapısını ve insanları bir araya getiren dinamiklerine vurgu yaparak, “Büyük şehirlerin insanlarla ve mekanlarla kurduğu bağın akıcılığı önemlidir. İşte burada, kent içi raylı sistemler, modern şehirlerin can damarı olarak ortaya çıkar. Raylı sistemler, hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın vazgeçilmezidir.” ifadelerini kullandı.

RAYLI SİSTEMLERİN FAYDALARI

Uraloğlu, raylı sistemlerin trafik yükünü hafiflettiğini ve insanlara zaman kazandırdığını belirtirken, “Bununla birlikte, çevre dostu bir çözüm sunarak karbon ayak izini azaltıyor ve şehirleri daha yaşanabilir kılıyor. Yeni hatlar ve istasyonlar, ekonomik ve sosyal açıdan mahalleleri canlandırıyor ve bölgeler arası bağlantıyı güçlendiriyor.” şeklinde konuştu.

DEVAM EDEN PROJELERİN UZUNLUĞU 91,8 KİLOMETRE

Ulaşım alanındaki projelerin önemini vurgulayan Uraloğlu, Türkiye genelinde tamamlanan kent içi raylı sistem hattı uzunluğunun yaklaşık 434 kilometreye ulaştığını ifade etti. Bakanlık, aynı zamanda 6 projede toplam 91,8 kilometrelik hatta yapım çalışmalarını sürdürüyor.

MARMARAY VE YOLCU TRAFİĞİ

Uraloğlu, Marmaray’ın açılışından bugüne yaklaşık 1 milyar 330 milyon yolcunun kullandığına dikkat çekti. İstanbul’daki raylı sistemlerden elde edilen yolcu sayısını aktarırken, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattında 19 milyon, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metrosu’nda 14,2 milyon ve Sirkeci-Kazlıçeşme hattında da 4 milyon 653 bin yolcu seyahat etti.

İSTANBUL’UN RAYLI SİSTEM HATTINI GÜÇLENDİRİYORUZ

Uraloğlu, İstanbul’un ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Uraloğlu, İstanbul genelinde yaklaşık 162 kilometre raylı sistem hattının hizmete açıldığını ve bununla birlikte Halkalı-İstanbul Havalimanı hattı ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu’nun inşaatlarının sürdüğünü aktardı. Ayrıca yeni projeleri de desteklediklerini belirtti.

ALTI İSTASYONLUK YENİ HAT PROJESİ

Uraloğlu, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı’nın kesintisiz ulaşım sağlayacağını vurgulayarak, “Bu hat, turistik ve inanç merkezleri için büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle projelerin tamamlanmasını hızlandırmak için çalışmalarımızı 7/24 sürdürüyoruz.” dedi.

SONUÇ OLARAK ULAŞIM GELECEĞİ

Son olarak, İstanbul’un ulaşım sorununu çözmek için yer altı ulaşım zamanlayıcılarının gerekliliğini vurguladı. Uraloğlu, İstanbul’da 1.004 kilometre metro hattı ihtiyacı olduğunu ve mevcut projelerle bu uzunluğun artacağını belirtti. Raylı sistemlerin değil sadece bugünü, aynı zamanda geleceği de inşa ettiğini ifade etti.