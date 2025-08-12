Ulaştırma Bakanlığı’ndan Deprem Raporu: İletişimde Aksaklık Yok

DEPREM TEHLİKESİ VE MERKEZİ

Türkiye, 10 Ağustos Pazar akşamında ciddi bir deprem tehlikesi ile karşılaştı. Sarsıntının merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi oldu. 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve İzmir dahil birçok şehirde hissedildi. Bu felakette 1 bina tamamen çökerken, birçok yapıda ağır ve az hasar meydana geldi. Ne yazık ki, 1 kişi hayatını kaybetti. Devletin tüm birimleri, deprem anından itibaren sahada aktif olarak yer aldı. Göçük altında kalan depremzedelerin kurtarılması için müdahale gerçekleştirilirken, yaralılar hastanelere yönlendirildi.

İLETİŞİM DESTEĞİ VE ÜCRETSİZ HİZMETLER

Deprem nedeniyle iletişimin aksamaması için hemen harekete geçildi. Bu doğrultuda, bölgedeki kullanıcılara üç büyük GSM operatörü tarafından ücretsiz iletişim paketleri tanımlandı. Deprem sonrası iletişim altyapısında genel bir kesinti olmadı ve kapsama alanında da olumsuz bir durum gözlemlenmedi. Üç mobil operatör, deprem bölgesine toplam 16 adet mobil baz istasyonu gönderdi.

AFAD’IN UYARILARI VE ETKİSİ

İletişimde herhangi bir sorun olmamasına rağmen, AFAD’ın “Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.” şeklindeki uyarıları önemli rol oynadı. Bu uyarılar, insanların iletişimde daha etkili olmalarını sağladı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI

Depremin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hasar tespit çalışmalarına hemen başladı. Yapılan incelemelerde ulaşıma yönelik akslarda, otoyollarda ve köprülerde herhangi bir hasar tespit edilmedi. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, gerekli saha kontrollerini yaptı ve olası ihtiyaçlar için tedbirler alındı.