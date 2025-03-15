Ülke Puanına En Büyük Katkı Fenerbahçe’den

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu rövanşında Rangers ile oynadığı maçta, normal süresi 2-0 tamamlanan karşılaşma sonrasında penaltı atışlarıyla mağlup oldu. Sarı-Lacivertli ekip, bu yenilgi ile UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti. Ayrıca, Avrupa Ligi’nde elde ettiği puanlarla büyük bir gurur kaynağı olmayı başardı.

AVRUPA’DA TEMSİLCİMİZ KALMADI

Türk futbolu açısından bir Avrupa macerası daha sona ermiş oldu. Sezona 5 kulüple başlayan Türkiye, Trabzonspor’un ön elemelerde elenmesi ile eksik kaldı. Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi eleme turlarını geçemedi. Beşiktaş ise Avrupa Ligi gruplarına dahil oldu. Ancak grup aşaması tamamlandığında yalnızca Fenerbahçe ve Galatasaray, üst tura ilerlemeyi başardı. Galatasaray, Play-Off aşamasında Alkmaar’a kaybetti. Fenerbahçe, Anderlecht’i geçmesine rağmen, son 16 turunda Rangers’a elenerek Avrupa’daki temsilcimizi kaybettik.

EN FAZLA KATKI FENERBAHÇE’DEN

Jose Mourinho ve yardımcıları çeyrek finale yükselme fırsatını değerlendiremedi ama Fenerbahçe, hem bu sezon hem de son 5 yıl içinde toplam 3.350 puanla ülke puanına en fazla katkı yapan takım oldu. Diğer takımların katkıları ise şu şekilde oldu: Galatasaray 2.750, Başakşehir 2.100, Beşiktaş 1.500 ve Trabzonspor 600 puan aldı. Fenerbahçe, son 5 sezonluk ülke puanı sıralamasında da 13.950 puanla lider konumda. Türkiye olarak, 9. sırayı hedeflediğimiz Çekya’ya sadece 200 puanla geçilerek 2026-27 sezonu için 10. sırada yer almış olduk.

SÜPER LİG ŞAMPİYONU DİREKT ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE

Bu sezon Avrupa’da elde ettiğimiz puanlar sayesinde, Süper Lig 2025-26 sezonu şampiyonu, doğrudan Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı elde edecek. Ligi 2. bitiren takım ise en az iki eleme turu oynamak zorunda kalacak. UEFA Avrupa Ligi elemelerine 2 takım gidecek ve Konferans Ligi elemelerinde de 1 takım yer alacak. UEFA ülke puanı sıralaması ise şu şekilde: 8. Belçika 56.850 puan, 9. Çekya 44.100 puan, 10. Türkiye 43.900 puan.