Ülke Puanına En Fazla Katkı Fenerbahçe’den

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu rövanş mücadelesinde Rangers ile karşılaştı. Normal süresi 2-0 biten maç sonrasında, penaltı atışlarıyla yenilerek Avrupa Ligi’ne veda etti. Sarı-Lacivertli takım, bu sonuçla birlikte elde ettiği puanlarla da büyük bir gurur kaynağı oldu.

AVRUPA’DA TEMSİLCİMİZ KALMADI

Türk futbolu için bir başka Avrupa macerası sona erdi. Sezona 5 kulüple başlayan Türk futbolu, Trabzonspor’un ön elemede veda etmesiyle zorlu bir yıl geçirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde gerekli eleme turlarını geçemedi. Beşiktaş ise Avrupa Ligi gruplarına katıldı. Grup aşamasının sonunda sadece Fenerbahçe ve Galatasaray üst tura geçebildi. Ancak Cim Bom, Play-Off aşamasında Alkmaar’a yenildi; Sarı-Lacivertliler ise Anderlecht’i geçerek ilerledi. Fenerbahçe’nin Rangers’a elenmesi ile Avrupa’da temsilcimiz kalmadı.

EN FAZLA KATKI FENERBAHÇE’DEN

Jose Mourinho yönetimindeki takım çeyrek finale çıkamadı ancak hem bu sezon hem de son 5 yıllık dönemde 3.350 puanla ülke puanına en fazla katkı sağlayan takım oldu. Diğer kulüplerin katkısı ise şu şekilde sıralandı: Galatasaray 2.750, Başakşehir 2.100, Beşiktaş 1.500 ve Trabzonspor 600 puan aldı. Fenerbahçe, son 5 sezonluk ülke puanı sıralamasında 13.950 puanla zirveye yerleşti. Türkiye, 9. sıradaki Çekya’ya yalnızca 200 puanla geçilerek 2026-27 sezonu için 10. sırada kaldı.

SÜPER LİG ŞAMPİYONU DİREKT ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE

Bu yıl Avrupa’da toplanan puanlar sonucunda, Süper Lig’in 2025-26 sezonunun şampiyonu, Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak. Ligi 2. sırada bitiren takım ise Devler Ligi için en az iki eleme turu oynayacak. Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi elemelerine 2 takım ve Konferans Ligi elemeleri için 1 takım katılacak. UEFA ülke puanı sıralaması ise şu anda şöyle: 8. sırada 56.850 puanla Belçika, 9. sırada 44.100 puanla Çekya ve 10. sırada ise 43.900 puanla Türkiye bulunuyor.