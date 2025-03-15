Ülke Puanına En Fazla Katkı Fenerbahçe’den

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin Son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Rangers ile karşılaştı. Normal süresi 2-0 sona eren maçta, Fenerbahçe penaltı atışları sonrasında mağlup oldu. Sarı-Lacivertli takım, yaşanan bu yenilginin ardından UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti. Avrupa Ligi’nde son buluşlarında gösterdikleri performans ile topladıkları puanlarla herkesin gurur kaynağı olmayı başardılar.

AVRUPA’DA TÜRK FUTBOLU DÜŞÜYOR

Türk futbolunda bir Avrupa serüveni daha sona erdi. Sezona 5 kulüple başlayan Türkiye’de Trabzonspor, ön eleme aşamasında veda etti. Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi eleme turlarını geçemeyip, Beşiktaş’ın da yer aldığı Avrupa Ligi gruplarında mücadele etti. Başakşehir ise Konferans Ligi’nde ülkemizi temsil etti. Grup aşamalarının tamamlanmasının ardından yalnızca Fenerbahçe ve Galatasaray üst tura geçmeyi başardı. Cim Bom, Play-Off aşamasında Alkmaar’a elenirken, Sarı-Lacivertliler Anderlecht’i geçerek bir üst tura çıktı. Fenerbahçe’nin Rangers’a elenmesiyle birlikte, Avrupa’da hiçbir temsilcimiz kalmamış oldu.

FENERBAHÇE’DEN YÜKSEK KATKI

Jose Mourinho’nun takımı çeyrek final biletini alamamış olsa da, bu sezon ve son 5 sezonda toplamda 3.350 puanla ülke puanına en fazla katkı sağlayan takım Fenerbahçe oldu. Galatasaray 2.750, Başakşehir 2.100, Beşiktaş 1.500 ve Trabzonspor ise 600 puan elde etti. Fenerbahçe, son 5 sezonluk ülke puanı sıralamasında 13.950 puanla zirvede yer aldı. Türkiye, 9. sıra için Çekya ile kıyasıya bir rekabete girdi ve bu ülkeye sadece 200 puanla geçildikten sonra 2026-27 sezonu için 10. sırada kaldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLUNDA YENİ DÜZENLEMELER

Bu yıl Avrupa’da elde edilen puanlar sayesinde, 2025-26 sezonunun Süper Lig şampiyonu, doğrudan Şampiyonlar Ligi’ne katılacak. Ligi ikinci sırada bitiren takım en az iki eleme turu oynamak zorunda kalacak. UEFA Avrupa Ligi elemelerine ise 2 takım katılacakken, Konferans Ligi elemelerinde 1 takım yer alacak. UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum ise şu şekilde:

8 – 56.850 puan | Belçika

9 – 44.100 puan | Çekya

10 – 43.900 puan | Türkiye