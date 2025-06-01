Ultra Sümela Koşusu Sona Erdi

ETKİLEYİCİ YARIŞMA ATMOSFERİ

Trabzon’un Maçka ilçesinde, dünyaca ünlü Sümela Manastırı’nın bulunduğu Altındere Vadisi Milli Parkı’nda düzenlenen Ultra Sümela 2025, büyüleyici bir atmosfer ile sona erdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla bu yıl itibarıyla üçüncüsü gerçekleştirilen patika koşusu, Almanya, Belarus, Büyük Britanya, Gürcistan, İran, Rusya ve Türkiye gibi 7 farklı ülkeden toplam 253 yerli ve yabancı koşucuyu bir araya getirdi. Sümela Altındere Milli Parkı’nda, Sümela Manastırı’nın eteklerinde sabah 07.00’de start alan yarışlar, gün boyunca devam etti.

Sporcular, 61K Ultra Sümela, 22K Altındere Medium Trail ve 12K Maçka Short Trail olmak üzere üç ayrı parkurda mücadele etti. Bu parkurlar, yemyeşil ormanların yanı sıra sarp kayalıklar ve derin vadiler ile doluydu. Yarışın başlangıç düdüğünü Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Kanca, Spor Daire Başkanı Özgür Kara, Gençlik Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Göktaş ve 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas birlikte verdi.

REKOR KIRILDI

Yarış sırasında 2 bin metre yükseklikten oluşan ve Sümela’nın sarp kayalıklarına tırmandıkları Sümela Ultra Trail 61K’da erkeklerde Kemal Kukul (Egospor) 6:13:28 derecesiyle birinci oldu. Anthon Kavtasev 6:18:37 ile ikinci, Şakir Atmaca (Run61) ise 6:46:41 ile üçüncü sırayı aldı. Kadınlarda ise Sümela Ultra Trail 61K kategorisinde Tatiana Maksimova 8:20:30 derecesiyle birinci olmayı başardı, Cemile Çelik ise 10:27:05 ile ikinci sırada yer aldı.