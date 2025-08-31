Ultrason ile Dünya Yıkıldı!

NICOL VE AUSTIN LEBLANC’IN BEBEK SEVİNCİ VEÜZÜNTÜ HİKAYESİ

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan Nicole ve Austin LeBlanc çifti, ilk bebeklerini beklerken büyük bir mutluluk hissediyor. Ancak bu mutluluk, gebeliğin yedinci haftasında yapılan kontroller sırasında bazı sıkıntılarla karşılaştı. Yapılan ultrason muayenesinde sadece bir kalp atışı duyulmasına rağmen ikiz gebelik şüphesi belirdi. Kısa süre sonra, Nicole’un şiddetli karın ağrısıyla hastaneye kaldırılmasıyla olayın gerçek yüzü ortaya çıktı. Anne adayı, tek kalp, karaciğer, bağırsak, diyafram ve göbek kordonunu paylaşan ikiz kız bebeklere hamile olduğunu öğrendi.

UZMANLARIN ÖNERİLERİ VE ÇİFTİN KARARI

Uzmanlar, bebeklerin ya düşükle kaybedileceğini ya da doğumdan kısa bir süre sonra hayatlarını yitireceklerini belirtti. Birçok doktor, Nicole’e gebeliği sonlandırmasını tavsiye etti. Ancak çift, Katolik inançları ve yaşamın kutsallığına olan bağlılıkları nedeniyle bu öneriyi kabul etmedi. Nicole, Newsweek’e verdiği demeçte, “Bu bebekler yaşıyordu ve hayatta kalmak için mücadele ediyorlardı. Onların hayatına ben son veremezdim. Her insan yaşamayı hak eder.” diyerek duygularını ifade etti.

İKİZLERİN DOĞUM ANI VE KISACIK HAYATLARI

Nicole, 32. haftada sezaryenle ikizlerini dünyaya getirdi. Bebeklere Maria Therese ve Rachel Clare isimleri verildi. Doğum sırasında Maria yüksek sesle ağlarken, Rachel uyuyordu. Nicole, “Yüzlerini görmek ve paylaştıkları bedene şahit olmak inanılmazdı” diyerek o anları gözyaşları içinde hatırladı. Ancak, bebekler doğumdan kısa bir süre sonra, anne ve babalarının kollarında hayata gözlerini yumdu…