Uludağ’da Karla Mücadele Çalışmaları Hızlandı

ULUDAĞ’DA YOĞUN KAR YAĞIŞI ETKİ GÖSTERİYOR

Uludağ’da gerçekleşen yoğun kar yağışı, zirve yollarını bembeyaz bir örtüyle kapladı. Bu durum, hem trafik akışını hem de o bölgelerdeki faaliyetleri hızlandırıyor. Güvenliği sağlamak amacıyla jandarma ekipleri, zincirsiz araçların geçişine kesinlikle müsaade etmiyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri ise yolları açık tutmak için yoğun bir çaba harcıyor. Yol açma, kar temizleme ve tuzlama çalışmaları günün her saatinde devam ediyor.

KARLA MÜCADELEDE 101 EKİP, 535 PERSONEL

Kar yağışı, Uludağ yolu üzerinde bulunan mahalleleri de etkisi altına alıyor. Bu alanlarda, 101 ayrı ekibe bağlı 535 personel, karla mücadele için zamanla yarışıyor. Bursa’nın şehir merkezinde yağmur etkili olmaya devam ederken, yüksek kesimlerde kar yağışının yol açabileceği olumsuzluklara karşı hazırlıklar ise tamamlanmış durumda. Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu gibi durumlarda hemen müdahale edebilmek amacıyla 169 kamyon ve iş makinesiyle tam teçhizata sahip ekiplerini hazır bekletiyor.