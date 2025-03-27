Uludağ’da Yangın: Şampiyon Berkin Usta Öldü

YANGIN OLDUĞUNUN NEDENİ BELİRSİZ KALDI

Uludağ Kayak Merkezi 1. Oteller Bölgesi’nde konaklama belgesi süresi dolmuş bir otelde, Milli Parklar’daki tahsis sürecinin sona ermiş olmasından dolayı belediyenin iş yeri açma ruhsatını yenilemediği dönemde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otelin, Kartalkaya’da meydana gelen yangın felaketinin ardından başlatılan denetimlerde kapatıldığı ve boş olduğu kaydedildi. Ayrıca, mahkeme tarafından otel için tahliye kararı da verildiği öğrenildi. Yangın, ekipler tarafından kısa bir süre içinde kontrol altına alındı.

ÜZÜCÜ KAYIPLAR YAŞANDI

Yangın sonucunda iki kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin 24 yaşındaki Dünya Alp Disiplini Şampiyonu Berkin Usta olduğu belirlendi. Bursa Valiliği, yangın anında 12 kişinin ekipler tarafından güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldığını bildirdi. Usta’nın sosyal medya hesabından yangından 10 saat önce Uludağ ile ilgili paylaşım yaptığı da ortaya çıktı. Bursa Valisi Erol Ayyıldız, otelde tatilci olmadığını ve içeride görevli kişileri kontrol etmek üzere birimlerin çalışma yürüttüğünü ifade etti.

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ YETERSİZ

NTV canlı yayınına katılan yangın risk uzmanları, Kartalkaya’daki yangın gibi bu otelde de yangın söndürme sistemlerinin bulunmadığını vurguladı. Uzmanlar, tesisin yangın merdiveninin yangın güvenliği talimatlarına uygun olmadığını da dikkat çekerek, bu durumun yangın riskini artırdığını belirtti.