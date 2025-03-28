Uludağ’daki Otel Yangınında 4 Tutuklama

YANGINDA KİŞİLERİN HAYATINI KAYBETMESİ

Geçtiğimiz gün Bursa Uludağ’da bulunan Kervansaray Otel’de meydana gelen yangında 2 kişi yaşamını yitirdi. Yangın sonrasında başlatılan soruşturmayla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bilgi verdi.

ŞÜPHELİLERİN TUTUKLANMASI

Bakan Tunç, süreç içerisinde 4 şüphelinin tutuklandığını ifade ederek, “Bursa Uludağ Oteller Bölgesinde milli kayakçımız Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta’nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.” dedi. Tunç, Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet savcısının yer aldığı soruşturma kapsamında 4 kişinin tutuklandığını, 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirtti. “Hepimizi derinden üzen yangının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir.” şeklinde konuştu.

YANGININ NEDENİ VE GÜVENLİK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Uludağ 1. Oteller Bölgesi’nde bulunan Kervansaray Otel’de, saat 05.30 sıralarında yangın meydana geldi. Restoran kısmında başlayan yangın, kısa süre içerisinde tüm katlara yayıldı. Kot farkı nedeniyle otelin ön cephesi 8, arka cephesi ise 6 katlıydı. Olay ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında otel ve altındaki kayak merkezinde çalışan 12 kişinin binada bulunduğu, kayak eğitmeni, eşi ve oğlunun dumandan etkilendiği öğrenildi.

HAYATINI KAYBEDENLER VE MÜDAHALELER

Mahkemece tahliyesine karar verilen otelden bilinci kapalı çıkarılan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, eşi Fikriye ve oğlu Berkin Usta, Uludağ’daki sağlık merkezine kaldırıldı. Ancak Yahya Usta ve Berkin Usta, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.