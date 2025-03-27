Uludağ’daki Otelde Yangın: Berkin Usta Öldü

ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ’NDE YANGIN ÇIKTI

Uludağ Kayak Merkezi 1. Oteller Bölgesi’nde, basit konaklama belgesi süresi dolan ve Milli Parklar’daki tahsis sürecinin sona erdiği için belediyenin iş yeri açma ruhsatını yenilemediği otelde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

KARTALKAYA FACİASINDAN SONRA KAPATILDI

Otelin, Kartalkaya’da yaşanan yangın felaketinin ardından başlatılan denetimlerde kapatıldığı ve tahtalı olduğu öğrenildi. Mahkeme tarafından otelin tahliyesine dair bir karar verildiği belirtildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında iki kişi yaşamını yitirirken, ölenlerden birinin 24 yaşındaki Dünya Alp Disiplini Şampiyonu Berkin Usta olduğu öğrenildi. Bursa Valiliği, yangın sırasında 12 kişinin ekipler tarafından güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldığını açıkladı.

SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Berkin Usta’nın sosyal medya hesabında yangından 10 saat önce Uludağ’da bir paylaşım yaptığı da gün yüzüne çıktı. Bursa Valisi Erol Ayyıldız, otelde konaklayan bir tatilci olmadığını ve içeride görevli olup olmadığını kontrol etmek için birimlerin çalışmalar yürüttüğünü belirtti. NTV canlı yayınında konuşan yangın risk uzmanları, Kartalkaya’daki gibi bu binada da yangın söndürme sistemlerinin bulunmadığını vurguladı. Uzmanlar, ayrıca tesisteki yangın merdiveninin talimatlara uygun olmadığını ifade etti.