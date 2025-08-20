Uludağ’daki Yangın İhmaller Ortaya Çıktı

TMMOB RAPORUNDA YANGIN GÜVENLİĞİ İHLALLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 27 Mart 2025’te Uludağ’daki Kervansaray Otel’de meydana gelen ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin bir rapor hazırladı. Raporda, hem geçmiş hem de güncel yangın yönetmeliklerine göre uzun zamandır alınması gereken önlemlerin alınmadığı ve ciddi ihmallerin bulunduğu vurgulandı. TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu’nun hazırladığı raporda, 1986 yılında ruhsatlandırılan otelin ‘mevcut bina’ sayılması sebebiyle yeni yangın yönetmeliklerine uyum sağlamadığı ifade edildi. Ancak, üzerinden geçen 23 yıla rağmen ek güvenlik önlemlerinin alınmadığı belirtildi.

YANGINLA İLGİLİ CRİTİK DEĞİŞİKLİKLER YETERSİZ KALDI

Raporda dikkat çeken bulgular arasında, cephe kaplamalarının yanıcı malzemeden üretilmiş olması, iç kaplamalarda ahşap lambri kullanılması, sprinkler sisteminin olmaması, sadece 2 adet yangın dolabının mevcut olması ve su deposunun boş durumdaki çıkması yer aldı. Ayrıca, ana merdiven boşluğunun baca gibi çalışıp dumanla dolması, acil çıkış yönlendirmelerinin yetersiz kalması gibi eksiklikler de sıralandı. Bunun yanı sıra, oteldeki dedektörlerin yanlış konumlandırıldığı, odalarda uyandırıcı sirenlerin bulunmadığı ve duman tahliye sistemlerinin çalışmadığı tespit edildi. Raporda, bu eksikliklerin yangının hızla yayılmasına ve can kayıplarına sebep olduğuna dikkat çekildi.

DENETİM VE EĞİTİM OLUŞTURMUŞTUR

TMMOB, tarafsız ve sıkı denetimlerin uygulanması gerektiğini ifade ederek, “Yangın güvenliği teknik çözümlerle sınırlı değildir; çalışanların eğitimi ve mevzuatın etkin uygulanması hayati öneme sahiptir” dedi. Yangın güvenliği konusunun, gerekli önlemlerin alınması ve uygulamaların etkin biçimde hayata geçirilmesiyle başarıya ulaşabileceği vurgulandı.