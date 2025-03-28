Uludağ Otel Yangını Soruşturması Derinleşiyor

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Bursa Uludağ’da bir otelde meydana gelen yangında milli kayakçı Berkin Usta ile eski milli kayakçı babası Yahya Usta’nın hayatını kaybetmesi sebebiyle başlatılan soruşturma derinleştirildi. Otel müdürünün gözaltına alınmasının ardından, oteli işleten firmada görevli olan yöneticinin yanı sıra, ‘közleri açıkta bırakarak yangına neden oldukları’ iddialarıyla üç otel çalışanı da gözaltına alındı.

KÖZLERİN AÇIKTA BIRAKILMASI İDDİASI

Yangın, milli kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta’nın yaşamını yitirmesi, annesi Fikriye Usta’nın ise ağır yaralanması ile sonuçlandı. Oteli işleten firmanın yöneticisi C.K.A. ve açıkta bıraktıkları köze sebep olarak, şöminenin yanındaki süs çiçeğinin tutuşmasına neden oldukları iddia edilen çalışanlar T.K, M.K.Ç. ve E.T. de gözaltına alındı. Yangın nedeniyle daha önce gözaltına alınan otel müdürü T.D. ile birlikte toplamda 5 kişi sorgulanıyor.

YANGININ GELİŞİMİ

Yangın, dün sabah saatlerinde Uludağ’daki bir otelde başlamış, olay yerine çok sayıda kamu kurumu ve kuruluşundan 110 personele yangın söndürme amacıyla sevk edilmiştir. Yangın sonucunda, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25) dumandan etkilenmiştir. Usta ailesinin üyeleri otelden bilinci kapalı olarak çıkarılmış, yapılan tıbbi müdahalelere rağmen Yahya Usta ve oğlu Berkin kurtarılamamıştır. Fikriye Usta ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiştir.