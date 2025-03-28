Uludağ Otel Yangınında 4 Şüpheli Tutuklandı

YANGINDA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Geçtiğimiz gün Bursa’da Uludağ’da bulunan Kervansaray Otel’de yaşanan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Yangın sonrası başlatılan soruşturma ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı açıklamalarda bulundu.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakan Tunç, soruşturma dahilinde 4 şüphelinin tutuklandığını belirterek, “Bursa Uludağ Oteller Bölgesinde milli kayakçımız Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta’nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında; 4 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Hepimizi derinden üzen yangının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

MANGALDAN ÇIKAN YANGIN OTELİ SARDI

Uludağ 1. Oteller Bölgesi’nde faaliyet gösteren Kervansaray Otel’de, yangın sabah saat 05.30 sularında meydana geldi. Yangın, restoran kısmında başladı ve kısa bir süreçte tüm katlara yayıldı. Kot farkı nedeniyle ön cephesi 8 katlı, arka cephesi ise 6 katlı olan oteli alevler sarması ile birlikte, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında otel ve altındaki kayak merkezinde çalışan 12 kişinin binada bulunduğu, kayak eğitmeni, eşi ve oğlunun dumandan etkilendiği bildirildi.

DÜNYA ŞAMPİYONU VE BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Mahkemece tahliyesine karar verilen otelden bilinci kapalı çıkarılan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, eşi Fikriye ve oğlu Berkin Usta, Uludağ’daki sağlık merkezine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Yahya Usta ve Berkin Usta kurtarılamadı.