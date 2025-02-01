Ulusal İstihdam Stratejisi Gazetede Yayımlandı

YENİ İSTİHDAM STRATEJİSİ YAYIMLANDI

Yeni yol haritasını belirleyen 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu stratejinin temel hedefleri arasında belirtilen işsizlik oranının 2028 yılında yüzde 7 buçuğa düşürülmesi bulunuyor. 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi’ne dair eylem planı da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak yayımlandı.

TEMEL POLİTİKALAR BELİRLENDİ

Dört ana politika geliştirilmesi planlandı. İşgücü piyasalarında yeşil ve dijital dönüşüm ile beceri uyumu öncelikli olarak geliştirilecek. Ayrıca, istihdamın kapsayıcı olması hedeflenecek. Ayrıca, sosyal koruma ve istihdam arasındaki ilişki güçlendirilecek. Kırsal bölgelerde sürdürülebilir istihdam sağlanmasının da şartlar arasında yer aldığı belirtildi.

ÜÇ YILLIK YOL HARİTASI HAZIRLANDI

İstihdamın üç yıllık yol haritası kapsamında, işsizlik oranının 2028 yılında yüzde 7 buçuğa çekilmesi planlanıyor. Aynı yıl için hedeflenen istihdam oranı ise yüzde 52 buçuk. Kayıt dışı istihdam ile mücadeleye devam edileceği ifade edildi ve bu oranın 2028 yılında yüzde 23,4’e düşürülmesi hedefler arasında yer aldı. Ayrıca, işgücüne katılım oranının yüzde 56,7’ye yükseltilmesi ve genç işsizlik oranının yüzde 16,6’ya düşürülmesi planlanıyor.

KAPSAYICILIK VE FIRSAT EŞİTLİĞİ VURGUSU

Yeni Ulusal İstihdam Stratejisi’nin hazırlık sürecinde, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği, sosyal diyalog ve özendirici yaklaşımla birlikte insana yakışır iş ve risk yönetimi gibi temel unsurların ön planda tutulduğu biliniyor.