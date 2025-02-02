Uluslararası Yarışmalarda 188 Madalya Kazanıldı

YARISMA BAŞARI BILGILERI

Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre; MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 2024 yılında uluslararası etkinliklere katılan ve derece elde eden öğrencilerle ilgili bir çalışma yaptı. Bu çalışma kapsamında, öğrenciler toplamda 117 uluslararası yarışmada bireysel olarak başarı elde etti. Spor alanında katıldıkları dünya şampiyonalarında öğrenciler, 11 1’incilik, 4 2’ncilik ve 4 3’üncülük elde ederken, Avrupa şampiyonalarında ise 24 1’incilik, 10 2’ncilik ve 17 3’üncülük madalyası kazanıldı. Ek olarak, uluslararası şampiyonalarda 8 1’incilik, 11 2’ncilik ve 14 3’üncülük ile Balkan şampiyonalarında 7 1’incilik, 1 2’ncilik ve 1 3’üncülük madalyası elde ettiler.

EKIP BAŞARILARI

Öğrenciler, uluslararası yarışmalarda ekip olarak da dikkat çekici başarılar gösterdi. Dünya şampiyonalarında 1 2’ncilik ve 12 3’üncülük, Avrupa Şampiyonalarında ise 1 2’ncilik ve 4 3’üncülük madalyası kazandı. Uluslararası şampiyonalarda ekip olarak 11 1’incilik, 3 2’ncilik ve 5 3’üncülük elde edilirken, Balkan Şampiyonaları’nda ise 3 1’incilik ve 1 2’ncilik madalyası kazanıldı. Bilim alanında, ekip olarak katılınan Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda 5 1’incilik, 8 2’ncilik ve 3 3’üncülük elde edildi. TEKNOFEST etkinliğinde ise 2 1’incilik, 9 2’ncilik ve 3 3’üncülük madalyası geldi.