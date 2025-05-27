Ümit Davala Duyurdu: “Kerem Ayrılabilir!”

KEREM DEMİRBAŞ’LA İLGİLİ SORULAR ARTARKEN

Süper Lig’de şampiyonluğu elde eden Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer ve kadro planlamasıyla ilgilenirken, Ümit Davala’dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Davala, Asist Analiz’de yaptığı yorumlarda, Kerem Demirbay’ın Galatasaray’dan ayrılma olasılığını gündeme getirdi. “Kendisine takım bulacaktır” ifadesini kullandı.

KEREM DEMİRBAŞ’IN GİDİŞİ MÜMKÜN MÜ?

Galatasaray’da pek fazla forma şansı bulamayan Kerem Demirbay hakkında konuşan Davala, şu şekilde dile getirdi: “Kerem Demirbay bence sezon sonu kendisine bir takım bulacaktır. Gitmeyi düşünüyordur. Oynayacak bir takım arayacaktır.” Bu açıklamalar, deneyimli futbolcunun Galatasaray’daki geleceğine dair belirsizlikleri artırdı.

Davala, kaleci rotasyonu hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Fernando Muslera’nın veda etmesinin ardından kaleyi kimin devralacağı sorusu gündemdeyken, Davala’nın tercihi Günay Güvenç oldu: “Oynadığı maçlarda iyi kurtarışlar yaptı. Tecrübeli bir kaleci. Tasarruf yapmak için birinci kaleci olarak düşünülebilir.”

İLKAY MÜMKÜN MÜ, XHAKA MI?

Transfer söylentilerinde ismi geçen yıldız oyuncular hakkında da görüş bildiren Davala, İlkay Gündoğan’ı öne çıkarttı: “Aralarında yaş farkı olmasına rağmen İlkay’dan yanayım. 1+1 yıllık sözleşme olabilir. 1-2 sene daha oynasın, sonra bıraksın.”