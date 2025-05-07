Ümit Karan Cezaevine Gönderildi, Açıklama!

ÜMİT KARAN’IN DAVA SÜRECİ

Eski futbolcu Ümit Karan’ın 2015 yılında yaşadığı bir olayla ilgili olarak, apartmanda güvenlik görevlisi İ.A.’ya “basit cinsel saldırıda” bulunduğu iddia edilmiş ve bu gerekçeyle 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliğinden Karan’ın beraatine karar vermişti. Ancak, İ.A.’nın avukatı bu karara itiraz etti.

BİRAZ ÖNCEKİ GELİŞMELER

Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, beraat kararını bozarak Karan’a ‘Sarkıntılık Düzeyinde kalan Basit Cinsel Saldırı’ suçundan Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını onadı. Bu gelişmelerin ardından Karan’ın bugün Metris Cezaevi’ne gönderildiği öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Tutuklandığına dair çıkan haberlerin ardından Ümit Karan, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Karan, “2015’ten dosyam vardı, bugün avukatlarımla adliyede işlerimi hallettim, tutuklu değilim.” ifadeleriyle durumunu duyurdu.