Ümit Karan’ın Uyuşturucu Testi Pozitif Sonuçlandı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı ve tutuklamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, eski futbolcu Ümit Karan hakkında gözaltı kararı alınmıştı. Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirilen bir operasyonla, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan Karan için tutuklama kararı verildi. Karan ile birlikte, soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 12 kişinin daha tutuklandığı bilgisi edinildi.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Gözaltına alındıktan sonra Karan, uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi ve kendisinden saç ve kan örnekleri alındı. Yapılan test sonucunda Ümit Karan’ın uyuşturucu testinin pozitif çıktığı bildirildi.

KÜTÜPHANE SAHİBİNİN DE TESTİ POZİTİF

Aynı soruşturmada, Kütüphane isimli mekanın sahibi Yılmaz Efe’nin de uyuşturucu testi (kokain) pozitif sonuçlandığı açıklandı. Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre, Efe’nin saç örneğinde sistematik uyuşturucu maddelerden kokain bulunduğu, ayrıca ilaç etken maddelerinden Setirizin tespit edildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında, 8 Ekim 2025 tarihinden itibaren pek çok operasyon düzenlendi. Müzisyenler, menajerler ve iş insanları, kamuoyunda tanınan birçok isim ifade vermek üzere kan ve saç örneği sundu. Soruşturma sonucunda 26 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Bebek Otel’in sahibi yapımcı Muzaffer Yıldırım ve otelin genel müdürü Arif Altunbulak da yer alıyor. Ayrıca Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit de tutuklu isimler arasında. Mahkeme, bu kişilerin mal varlıklarına el koyma kararı verdi. Ayrıca Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic (Neslihan Damla Aktepe), Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü’nün test sonuçlarının negatif kaydedildiği bildirildi.