Ümit Karan MAHKEME’ye GİTTİ, Tutuklu Değil

ÜMİT KARAN’IN HUKUKİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Eski futbolcu Ümit Karan’ın 2015’te yaşadığı olayla ilgili olarak, oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İ.A.’ya “basit cinsel saldırıda” bulunduğu iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliği nedeniyle Karan’ın beraatine karar vermişti. Ancak İ.A.’nın avukatı bu karara itiraz etti.

BERAAT KARARI BOZULDU

İddialara göre, bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, Karan’ın beraat kararını bozarak ‘Sarkıntılık Düzeyinde kalan Basit Cinsel Saldırı’ suçundan Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını onadı. Gün içerisinde Karan’ın Metris Cezaevi’ne gönderildiği de belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Tutuklandığı yönünde çıkan söylentilere yanıt veren Ümit Karan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Karan, “2015’ten dosyam vardı, bugün avukatlarımla adliyede işlerimi hallettim, tutuklu değilim.” diyerek durumu özetledi.