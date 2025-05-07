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Ümit Karan Tutuklu Değilim Dedi

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ÜMİT KARAN HAKKINDAKİ DAVADA GELİŞMELER

Eski futbolcu Ümit Karan, 2015 yılında oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İ.A.’ya “basit cinsel saldırıda” bulunduğu iddiasıyla yargılandı. Bu dava sonucunda Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliği nedeniyle Karan’ın beraatine karar verdi. Ancak, yaklaşık bir süre sonra İ.A.’nın avukatı dosyaya itiraz etti.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NİN KARARI

İddialara göre, bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, beraat kararını bozarak Karan’ın ‘Sarkıntılık Düzeyinde kalan Basit Cinsel Saldırı’ suçundan Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını onadı. Karan’ın Metris Cezaevi’ne gönderildiği de öne sürüldü.

KARAN’DAN AÇIKLAMA

Tutuklandığına dair çıkan spekülasyonların ardından Ümit Karan, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Karan, “2015’ten dosyam vardı, bugün avukatlarımla adliyede işlerimi hallettim, tutuklu değilim.” şeklinde açıklama yaptı.

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